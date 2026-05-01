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Abren canal de videos con “pruebas” contra Héctor Parra “para hacer ruido” y que LE NIEGUEN AMPARO

Recientemente se han dado a conocer fragmentos de audiencias que inexplicablemente sólo tienen la versión de la historia de Alexa y Ginny Hoffman.

Mayo 01, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ginny-Alexa-Hector.jpg

Surge un canal de YouTube con pruebas en contra e Héctor Parra.

YouTube/Instagram

“Siento que fue tendencioso porque qué casualidad que sólo está la parte del testimonio de la persona que hizo la acusación”.

En últimos días, surgió un canal de YouTube en donde se han publicado fragmentos de las audiencias donde Alexa Hoffman acusa a su padre, Héctor Parra, de supuestas conductas de abuso en su contra.

Pese a que ya existe una sentencia, se han filtrado declaraciones donde sólo se exhibe la parte aparentemente afectada. Por ello, algunos usuarios en redes sociales y ciertos medios de comunicación y periodistas han puesto en duda lo que motivó a la apertura del canal.

Tal es el caso de Ana María Alvarado y Héctor Vargas, quienes cuestionaron en el programa ‘El Precio de la Fama’ ¿por que ahora empezaron a subir los videos?

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Los comunicadores exponen que “¿será que viene el amparo y quieren influir en la opinión y quieren que también, aunque (Héctor) ya está sentenciado, aunque ya está declarado culpable, públicamente hay gente que sigue pensando en su inocencia, y por eso hayan filtrado parte de estas audiencias?”.

En opinión de Vargas, “siento que fue tendencioso porque qué casualidad que sólo está la parte del testimonio de la persona que hizo la acusación, que es su hija Alexa y la mamá de esta jovencita, Ginny Hoffman, sólo están esas partes en este canal. No están las declaraciones de Héctor, no hay nada relacionado con Héctor, solamente declaraciones en su contra, supuestas pruebas en su contra y hasta una computadora con material supuestamente con cosas en contra de Héctor Parra”.

En tanto, dejaron en el aire que estos videos, aunque no provienen de los canales de Alexa ni de Ginny, solamente cuentan su parte de la historia.

“Me llama la atención que uno de los capítulos se llama ’99.9%’ porque una de las preguntas para Daniela Parra era, ‘¿pero tú estás segura que no pasó nada?’, ‘no porque yo estaba ahí en la casa cuando estaba mi papá con mi hermana’, ‘¿estuviste el 100% de las veces’ y ella contesta ‘el 99.9% de las ocasiones yo estuve ahí y por eso puedo certificar que no le pasó nada’, ‘¿pero entonces estuviste o no estuviste…?’ Porque ya saben que hay que buscarle cómo. Ella ‘sí la mayoría de las veces salvo algunas ocasiones’. ‘¿Pero entonces cómo estás segura de que no le pasó nada?’, ‘porque yo veía cómo convivían mi papá y mi hermana’. En fin, la trataron de agarrar por algún lado, pero Daniela muy inteligente no cayó como ellos querían”, explicó Alvarado.
¿Cómo va el caso de Alexa Hoffman contra su padre, Héctor Parra?
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Y agregó que “el otro capítulo se llama ‘la mini laptop’, entonces le ponen unos títulos”.

“Además son audiencias que sí dejan ver muchas cosas tristes y dolorosas, que yo también pienso que es revictimizar a Alexa, que tenga que estar… que ya pasó el juicio, que ya se declaró culpable, que ya tiene una sentencia y que encima vuelvan a exhibir lo que vivió”, lamentó la colaboradora de ‘Sale el Sol’.

Al tiempo, su compañero expresó que “ponen las declaraciones de Alexa crudas, difíciles, ya la justicia va a decidir cómo las va a tomar, pero sí las siento 100% tendenciosas sobre todo en esta fecha en la que están con lo del amparo”.

Material contra Héctor Parra cuando busca un amparo

Lo que más llama la atención en medio de la filtración de estos materiales es que la defensa de Héctor Parra busca un amparo para intentar revertir la sentencia de más de 12 años que le fue impuesta.

“Está cortado, editado porque no ponen donde habla Héctor, sólo ponen las partes donde habla Ginny o donde habla Alexa”, expuso Ana María.

Por su parte, su compañero expone que es obvio que “lo hicieron para hacer ruido negativo en contra de Héctor para revivir las declaraciones y el supuesto infierno y todo lo que supuestamente batalló Alexa y Ginny… yo siento que fue a propósito y con dolo”.

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Finalmente expresan que “como viene el amparo, es para que la opinión pública cambie su idea porque muchos siguen pensando en la inocencia de Héctor Parra y para que las autoridades también puedan presionar mediáticamente porque además lo hacen en un canal que no es de Ginny, que no es de Alexa, pero evidentemente alguien de ellos lo subió”.

Héctor Parra Ginny Hoffman Alexa Hoffman
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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