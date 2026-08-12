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Lionel Messi se despide con una CARTA ÍNTIMA de su padre: “No sé cómo seguir sin vos”

El astro del futbol aseguró que quería ganar la Copa del Mundo para llevársela a su papá.

Agosto 12, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Messi se despide de su padre con emotiva carta.

Getty Images

“Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar”.

Messi dijo este miércoles que tiene “bastantes dudas” sobre su futuro y si va a seguir jugando al futbol “mucho tiempo más”, en una emotiva e íntima carta de despedida a su padre, don Jorge Messi.

El también representante de Lionel falleció el pasado viernes a los 68 años víctima de cáncer, según trascendió.

El futbolista argentino de 39 años reaccionó a la pérdida de una forma muy sentida.

“No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo sólo jugaba al futbol y ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir haciéndolo por mucho tiempo más”, escribió Messi en una carta publicada en Instagram, que acompañó con fotografías junto a su padre.

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“Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste. Era la primera vez que no ibas a estar en un torneo”, agregó el capitán argentino.
“Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar”. “Nunca pude sentirme bien”. El exatacante del Barcelona, con contrato con el Inter Miami hasta 2028, aseguró que quería ganar la Copa para llevársela a su papá. Pero reconoció que fue incapaz porque el físico no le respondió en el duelo por la corona ante una España que atropelló a Argentina.

Por su parte, el gran adversario de Messi, Cristiano Ronaldo, le escribió un sentido mensaje.

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”.

La carta de Messi continuó: “Desde chiquito siempre fue así. Me llevabas a todos los entrenamientos apenas llegabas de trabajar… A los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios.

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“Fuiste papá, amigo y representante. Siempre eras la persona que tenías que ser en cada momento y nunca te equivocaste en nada”.

Y finalizó: “Descansa en paz y cuídanos desde arriba como lo hacías acá. Gracias por todo”.

Lionel Messi
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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