Caso Gabriel Soto vs. Laura Bozzo: ¿Por qué se acerca otro round en los juzgados?

El enfrentamiento legal entre Gabriel Soto y Laura Bozzo tendrá un nuevo capítulo el próximo 9 de octubre. Aunque el juicio principal ya quedó resuelto a favor del actor, todavía falta avanzar en la etapa de ejecución y determinar la cantidad económica relacionada con el daño moral.

Gustavo Herrera, abogado de Gabriel, explicó a TVyNovelas qué sigue en el procedimiento y por qué su representado no piensa dar marcha atrás. La audiencia está programada para las 10:30 de la mañana en el Juzgado 61 y dará continuidad al incidente relacionado con la cuantificación del daño. Herrera detalló que el objetivo es precisar el monto que corresponde dentro de esta etapa del proceso.

“Se va a volver a fijar y a cuantificar la suma del daño económico que representa el daño moral”, explicó el litigante.

El abogado señaló que decidió esperar a tener los documentos judiciales antes de hacer declaraciones públicas sobre el avance del caso. “El que afirma está obligado a probar”, expresó, al explicar por qué considera importante respaldar sus dichos con elementos documentales.

En medio de este proceso, Laura Bozzo ha vuelto a referirse públicamente a Gabriel Soto. Según Herrera, la conductora ha lanzado comentarios hacia el actor, incluso retándolo a trabajar y a boxear, pero su cliente ha optado por no entrar en una confrontación mediática. El abogado aseguró que Gabriel mantiene firme su decisión de continuar por la vía legal, sin responder a los señalamientos en el mismo terreno. “Adelante hasta sus últimas consecuencias”, fue la instrucción que, de acuerdo con Herrera, le dio el galán de telenovelas.

“Laura no le ha pagado un solo peso a Gabriel”, sostuvo el abogado, quien insiste en que el objetivo de su cliente es que se cumpla lo que ya fue determinado por la autoridad.

La postura de Bozzo también ha sido motivo de controversia. Herrera comentó que la conductora ha sostenido que no le debe dinero a Gabriel y que su única deuda sería con Irina Baeva. Sobre las conversaciones que, según ella, mantiene con su abogado para resolver ese asunto, el litigante afirmó que llevan alrededor de un año sin llegar a una solución concreta.

Laura Bozzo se integra a otro reality show. Instagram

BUSCAN CÓMO COBRAR... Uno de los desafíos de esta etapa es localizar bienes, derechos o ingresos que legalmente puedan responder por la cantidad que se establezca. Herrera habló de las gestiones realizadas para conocer la situación patrimonial de Bozzo y mencionó reportes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que, según su interpretación, indicarían que la conductora no tiene cuentas bancarias a su nombre.

El abogado también hizo señalamientos sobre la presunta existencia de bienes registrados a nombre de familiares, así como sobre la posibilidad de que se hayan utilizado distintas figuras para evitar que determinados activos puedan ser embargados. Estas afirmaciones corresponden a la versión de Herrera y no deben entenderse como una determinación judicial sobre el patrimonio de Bozzo.

En su explicación, el litigante mencionó antecedentes fiscales y un departamento en Acapulco que, según dijo, habría sido entregado como parte de un pago relacionado con Televisa. También señaló que podrían analizarse ingresos, derechos u otros bienes que sean legalmente susceptibles de ejecución. La posibilidad de afectar un bien o ingreso, sin embargo, depende de que se cumplan los requisitos legales y de las determinaciones que emita la autoridad.

Una vez que se determine la cantidad correspondiente, podría abrirse un plazo para que Bozzo cumpla voluntariamente con lo ordenado. Si esto no ocurre, la defensa analizaría los mecanismos legales disponibles para continuar con la ejecución.

El abogado también reconoció que la conductora puede recurrir a medios de impugnación contra las resoluciones que se dicten en esta etapa como la apelación de la resolución interlocutoria y, posteriormente, la posibilidad de promover un amparo indirecto.

Durante la entrevista, Herrera también se refirió a la prueba confesional que formó parte del procedimiento. Según explicó, Laura Bozzo no presentó el pliego de posiciones correspondiente y, por otra parte, Gabriel Soto e Irina Baeva tampoco rindieron declaración en esa diligencia.

El abogado señaló que la prueba confesional fue declarada desierta por falta de interés jurídico, de acuerdo con lo ocurrido en esa etapa. Se trata de una actuación procesal distinta a la audiencia de cuantificación que ahora está programada para octubre. Por ello, la defensa concentra sus esfuerzos en la fase actual.

