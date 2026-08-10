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Entre gran tristeza Lionel Messi despide a su papá; revelan posible causa del fallecimiento

Este fin de semana, el astro del futbol viajó de Miami a Argentina para el funeral del señor Jorge Messi.

Agosto 10, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Jorge-Messi.jpg

Muere el papá del futbolista, Lionel Messi.

Getty Images

Este sábado 8 de agosto, Jorge Horario Messi, padre de Lionel Messi, perdió la vida a los 68 años, tras luchar durante meses con una terrible enfermedad. El capitán de la Selección Argentina viajó de urgencia a su país natal y ayer, domingo, participó junto a su familia de una ceremonia íntima de despedida.

Fue en la ciudad de Rosario donde se llevó a cabo el último adiós al padre de Messi en el cementerio privado ‘El Prado’. La ceremonia se realizó en extrema discreción y con un fuerte operativo de seguridad.

Con la presencia del futbolista, su esposa Antonela Rocuzzo, sus hermanos y otros integrantes de la familia y amigos se llevó a cabo la despedida.

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El estado de salud del padre del astro del futbol se había mantenido oculto hasta que comenzó la pasada Gran Fiesta del Futbol, cuando Lionel se emocionó tras el primer partido de la competencia y reconoció estar atravesando por problemas personales.

Medios locales recogen que Jorge Messi falleció en el sanatorio de Rosario, donde estaba internado. En junio pasado se hizo público que atravesaba una “situación de salud” y que se encontraba “bajo seguimiento médico”, aunque no se precisó su diagnóstico.

Trascendió que el señor Messi padecía cáncer.

Desde el Sanatorio Centro de Rosario informaron que Jorge Messi murió este sábado 8 de agosto a las 2 de la madrugada. “Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, escribieron y remarcaron que, por respeto a la privacidad de la familia, no darían más información sobre “las circunstancias médicas del fallecimiento”.

Jorge Messi estaba casado con Celia Cuccittini y era padre de Matías, Rodrigo, Lionel y María Sol.

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Su figura generó un gran impacto en el mundo del futbol porque fue uno de los máximos impulsores de la carrera de su hijo y quien se instaló con él en Barcelona, hace más de dos décadas, para que pudiera dar sus primeros pasos como deportista.

Descanse en paz.

Lionel Messi
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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