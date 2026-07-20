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¿Qué hizo Lionel Messi tras perder la copa ante España?

El delantero argentino jugó su segunda final mundialista pero esta vez no ganó

Julio 19, 2026 • 
Alejandro Flores
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Lionel Messi

Getty Images

Lionel Messi lo intentó. En cada partido que ganó Argentina en este campeonato siempre se vio la imagen de Messi con un festejo eufórico: quería irse del futbol con la copa.

Pero no pudo: su selección perdió la final ante España y entonces la imagen final cambió: Messi se tendió en el pasto a mitad del campo y lloró. Estuvo solo largo rato. Ninguno de sus compañeros argentinos acudió a consolarlo.
Fue Lamine Yamal el que se acercó a él y lo animó para levantarse, generando una poderosa imagen futbolística: el crack que se despide y el naciente ídolo que comienza su asenso.

Pedri, otro de los seleccionados españoles, también se acercó a Messi para abrazarlo y consolarlo.

¿Por qué lloro Lionel Messi?

Ya durante la premiación, los videos muestran a un Messi cabizbajo al recibir la medalla de segundo lugar.

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Y momentos después, cuando el estadio ya está en proceso de vaciarse y los jugadores se dispersan entre el vestidor, el campo y las gradas, Lionel se quedó otra vez llorando.

Las opiniones en redes sociales se polarizaron, como sucedió a lo largo de todo el torneo: hubo quienes agradecieron de cualquier manera a Messi por el esfuerzo que hizo a pesar de sus 39 años; pero también hubo algunos que pensaron que este final fue injusto para su luminosa carrera en la que lo ganó todo.

campeón mundial Lionel Messi
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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