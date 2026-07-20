¿Qué hizo Lionel Messi tras perder la copa ante España?

Lionel Messi lo intentó. En cada partido que ganó Argentina en este campeonato siempre se vio la imagen de Messi con un festejo eufórico: quería irse del futbol con la copa.

Pero no pudo: su selección perdió la final ante España y entonces la imagen final cambió: Messi se tendió en el pasto a mitad del campo y lloró. Estuvo solo largo rato. Ninguno de sus compañeros argentinos acudió a consolarlo.

Fue Lamine Yamal el que se acercó a él y lo animó para levantarse, generando una poderosa imagen futbolística: el crack que se despide y el naciente ídolo que comienza su asenso.

Messi sentado llorando por la derrota en su último partido en un mundial y superestrella sonando de fondo 😭😭



ES EL VIDEO DEL AÑO pic.twitter.com/vECGR7DOCC — Juanca (@Nanosecso) July 19, 2026

Pedri, otro de los seleccionados españoles, también se acercó a Messi para abrazarlo y consolarlo.

Pedri was the first player to go over to Messi at full-time and console him. ❤️pic.twitter.com/nEdmvdrAp1 — MC (@CrewsMat10) July 19, 2026

¿Por qué lloro Lionel Messi?

Ya durante la premiación, los videos muestran a un Messi cabizbajo al recibir la medalla de segundo lugar.

Y momentos después, cuando el estadio ya está en proceso de vaciarse y los jugadores se dispersan entre el vestidor, el campo y las gradas, Lionel se quedó otra vez llorando.

Las lágrimas de Messi me hacen mierda, me destruyen



La imagen lo toma en la pantalla e inmediatamente todos lo ovacionan. Nunca caminarás solo, capitán. Argentina te ama pic.twitter.com/qpt0diZ0kC — Modo Scaloneta 🇦🇷🏆 (@ModoScaloneta) July 19, 2026

Las opiniones en redes sociales se polarizaron, como sucedió a lo largo de todo el torneo: hubo quienes agradecieron de cualquier manera a Messi por el esfuerzo que hizo a pesar de sus 39 años; pero también hubo algunos que pensaron que este final fue injusto para su luminosa carrera en la que lo ganó todo.