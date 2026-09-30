Sigue LA PELEA entre Anel y su hija, Marysol Sosa; José Joel destapa que su mamá sufre por no verla

“Marysolita siempre está invitada y nunca llega”.

En el séptimo aniversario luctuoso de José José, la gran ausente fue Marysol Sosa, la hija mayor de ‘El Príncipe de la Canción’. Fue su hermano José Joel quien destapó que sí fue invitada, aunque sigue distanciada tanto de él como de su mamá, Anel Noreña.

El cantante platicó con la prensa y enfrentó los cuestionamientos sobre la ausencia de su hermana.

“Marysolita siempre está invitada y nunca llega. ¡Caramba! No sé si no la deja pasar la ambulancia o la patrulla, pero nunca llega”, indicó.

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Al tiempo, expresó con esperanza que él y Anel Noreña esperan poder reconciliarse y volver a ser una familia unida como en el pasado.

“Aquí estamos a la orden. La situación está como el año pasado, no quiero hablar de más. Aquí estamos, de eso pedimos nuestra limosna (de verla)... mi mamá un poquito más que yo, ¿verdad?”, dijo con una sonrisa.

En tanto, la también cantante decidió realizarle un homenaje a su padre a través de redes sociales.

¿Por qué se pelearon Anel, Marysol y José Joel?

Según la segunda esposa de ‘El Príncipe de la Canción’, los problemas con su hija comenzaron después de que su yerno, Xavier Orozco, le habría alzado la voz y, supuestamente, hasta trató de agredirla físicamente. Esto ha sido negado por la propia Marysol y su esposo.

Por su parte, la hija de José José dijo sobre la distancia con su madre y hermano, que todo cambió luego de que Anel comenzara a tomar decisiones como ‘heredera universal’ de su padre, impidiendo que usara el nombre del cantante en los eventos que se realizaban en su honor.

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Recientemente, Marysol manifestó que la única que recibe las regalías de José José es Anel y que ella, en cambio, habría renunciado a su parte de la herencia desde años atrás.