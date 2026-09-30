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Reportan el deceso del hijo de Pilar Montes de Oca, directora de la revista ‘Algarabía’; tenía 21 años

La familia confirmó el fallecimiento del joven.

Septiembre 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Murió el hijo de Pilar Montes de Oca, directora de la revista ‘Algarabía’.

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La revista ‘Algarabía’ publicó la despedida para Manuel Alonso de la Florida y Montes de Oca, hijo de la directora de la propia publicación y quien tenía 21 años.

La editorial expresó sus condolencias para María del Pilar, sus familiares, amistadles y colaboradores.

“Editorial Algarabía y todo su equipo lamentan profundamente el sensible fallecimiento de Manuel Alonso de la Florida y Montes de Oca, hijo de nuestra querida directora María del Pilar Montes de Oca Sicilia”, se puede leer en el mensaje.

Aunque no se ofrecieron más detalles del repentino y abrumador deceso del joven, se filtró la sentida despedida de la familia.

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“La vida y el eterno laberinto de los efectos y las causas nos regaló 21 años de tu alegría, tu inteligencia, tus ganas, tu buenaondez, tu sapiencia y tu goce diario”, decía el adiós a ‘Manolito’.

La esquela difundida por la familia detalla que Manuel Alonso de la Florida y Montes de Oca nació el 30 de junio de 2005 y murió el 29 de septiembre de 2026. La despedida aparece firmada por Manuel, Pilar e Inés.

“¿Tú no te vas, mi amor; y aunque te fueras, aun yéndote, mi amor, jamás te irías”, dice otra parte del mensaje publicado junto a una fotografía de Manuel.

¿Qué es ‘Algarabía’?

Se trata de una revista dedicada a la divulgación cultural, la ciencia, el arte y el uso del lenguaje. Fue fundada por Pilar Montes de Oca y Victoria Garcia Jolly.

La peculiar publicación, del tamaño del tanque de agua del baño, se caracteriza por su tono curioso, fresco y principalmente porque sus artículos no tienen fecha de caducidad y poseerlas ya se considera tener una colección.

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Descanse en paz.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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