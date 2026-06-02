Paola Márquez, la influencer de 30 años que se habría suicid4do tras PROFUNDA DEPRESIÓN; esto se sabe

“¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”.

La creadora de contenido Paola Márquez, de 30 años, fue encontrada sin vida en su casa la mañana del 30 de mayo en San Luis Potosí, según medios locales.

El deceso de la joven fue confirmado por su padre, don Hércules Márquez Balderas:

“Se adelantó mi tesoro, mi hermosa hija Paola Márquez. Hoy se fue un pedazo de mi vida. Diosito te tenga y te guarde en un lugar hermoso hija mía, un día volveremos a estar nuevamente juntos. Descansa en paz, mi princesa”.

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En tanto, se dio a conocer que un familiar arribó al domicilio de la influencer y la halló inconsciente y tras pedir apoyo, servicios de emergencia confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del caso; una de las líneas que está por confirmarse en el probable suicidio por una profunda depresión.

Al tiempo, la última publicación de Paola fue realizada horas antes de su muerte y en un video compartió la frase: “¿Por qué estarías en un lugar donde tienes más que perder que ganar?”.

¿Quién era Paola Márquez?

Era una creadora de contenido originaria de Huehuetlán, San Luis Potosí, que consiguió cautivar a una amplia audiencia en el mundo digital. Y es que tenía presencia en Instagram, Facebook y TikTok, donde compartía experiencias personales, trends virales, reflexiones, videos de humor, estilo de vida, viajes, conciertos y su vida cotidiana.

En los meses previos a su muerte, la influencer compartió publicaciones personales en las que abordó temas relacionados con autoestima, relaciones personales y estado de ánimo.

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Márquez permaneció activa en redes sociales hasta días antes de su fallecimiento y habría realizado una transmisión en vivo durante las horas previas a que se conociera la noticia de su muerte.