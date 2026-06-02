El lado que Roger González mantenía muy escondido mientras se reconstruye antes de volver a tener pareja

Tras varios años consolidado como conductor y figura de la televisión, Roger González vive una nueva etapa profesional y personal, ahora como productor y director de cine con su cortometraje Quédate conmigo, un proyecto profundamente íntimo con el que busca conectar con el público a través de la familia, el amor y las despedidas.

“Es una historia de mucho amor, una historia de una madre que se arrepiente de tener un distanciamiento con su hijo, historia con la que creo que todos se van a identificar porque hablamos de la familia y para nosotros los mexicanos, la familia y la mamá son sumamente importantes. Queremos que este cortometraje vaya a diferentes festivales y muestre parte de lo que somos”.

Este trabajo, confesó Roger, nació de un momento complicado en su vida sentimental en el que buscaba respuestas.

“Esta es una historia muy personal porque hablo del amor, el año pasado me replanteé lo que era el amor y no llegué a ninguna conclusión, pero definitivamente crear y hacer esta historia me dejó mucho sobre este tema, el amor es quedarse, es despedirse en ocasiones de la persona que más amas, es perdonar”.

Además, reconoció que escribir y crear fue una herramienta importante para sanar emocionalmente.

“Me rompieron el corazón el año pasado, fueron meses superdifíciles, todo el mundo yo creo que hemos tenido una ruptura amorosa y no se siente nada bien, creo que acercarme al arte de esta manera, escribiendo, me ayudó muchísimo a sanar, poder escribir, procesarlo, crear con el dolor, crear algo y no dejarlo solo en mí, creo que es el mejor consejo que le puedo dar a toda la gente: cuando se sientan tristes o deprimidos, hagan cosas, creen cosas, acérquense al arte, yo creo que eso me ha ayudado muchísimo a sanar en todo este año.

El conductor también habló sobre su decisión de alejarse parcialmente de los medios de comunicación, algo que, aseguró, le permitió encontrar estabilidad emocional y enfocarse en su crecimiento personal.

“Nunca me he sentido presionado, la verdad es que hoy me siento en la etapa personal más tranquila y feliz que he estado en toda mi vida, creo que alejarme de los medios estos últimos años me ha ayudado muchísimo para tranquilizar mi vida, he trabajado desde los 11 años y por primera vez el poder haber renunciado a la televisión y también a muchas cosas dentro de los medios me ayudó muchísimo a darme tiempo de reflexionar y crecer como ser humano”.

Sobre el amor, Roger confesó que todavía se encuentra en un proceso de reconstrucción personal antes de tener otra pareja.

“Yo creo que no, ya pasó un año, pensé que era más fácil de lo que imaginaba, que, en tres meses o seis, y no, ahorita me busco a mí mismo, quiero reencontrarme conmigo y creo que escribir me ha ayudado muchísimo a conocerme para luego saber qué quiero, no recomiendo estar con alguien si no se conocen a sí mismos”.

En cuanto a sus próximos proyectos, adelantó que pasará varios meses en España desarrollando nuevas historias para su productora.

“Viene, espero, mucha producción, ahora me voy a España todo el verano, de junio a septiembre, quiero seguir escribiendo muchísimo, creo que es el momento en el que yo puedo seguir haciendo más proyectos, con mi productora Trópico Lab queremos seguir haciendo más historias y más cortometrajes”.

Finalmente, Roger habló entre risas sobre la posibilidad de volver a tener una relación sentimental y dejó claro que preferiría a alguien alejado del medio artístico.

“Nunca voy a tener pareja figura pública, creo que en una pareja solo debe haber un loco; dos personas con cierto grado de locura pueden ser difícil para la relación. Yo quisiera a alguien con una vida normal, que no tenga redes sociales y fuera de los medios de comunicación”.