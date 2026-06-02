Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Elena Moreno, Emilia Gou y Rafaella Méndez, las promesas del teatro que brillan como “Matilda”

No solo interpretan a Matilda: la hacen volar; con disciplina, carisma y una madurez escénica sorprendente las tres se perfilan como las nuevas promesas del teatro musical mexicano

Junio 01, 2026 • 
Gilberto Barrera
matilda---.jpg

TVyNovelas

Matilda, el musical no solo presume una gran producción de Alejandro Gou. También confirma que México tiene niñas capaces de sostener montajes enormes y conmover al público. Elena Moreno, Emilia Gou y Rafaella Méndez son tres nombres que el teatro musical debe seguir de cerca. Hoy son Matilda; mañana pueden ser las estrellas que lleven el talento mexicano al mundo, como lo compartieron dentro de TVyNovelas el pódcast.

En ellas hay talento, disciplina y una seguridad escénica que permite entender porqué esta puesta no solo está a la altura de las grandes producciones internacionales, sino que por momentos las supera.

¿Qué se siente ser Matilda?
Rafaella Méndez: Se siente padrísimo porque el poder interpretar este papel de Matilda y poder transmitir esta historia tan bella que te deja una enseñanza bien padre, es algo bien bonito porque sabes que estás dejando un mensaje en la gente y eso es algo padrísimo.

¿Cómo fue descubrir que el sueño de estar en Matilda podía volverse realidad?
Elena Moreno: Yo ya había visto las dos películas, y cuando fui a Londres vi la obra y dije: ‘Wow’, entonces le dije a mi mamá: “De verdad yo quiero hacer Matilda, quisiera ser Matilda”, ¡y pum!, o sea, después se dio porque vino el casting y fuimos, y al final quedamos y fue un sueño hecho realidad.

¿Qué ha significado vivir este proceso desde adentro?
Emilia Gou: Pues en realidad sí nos cansamos, pero nos han enseñado a que parezca que no, porque justo si nos ven que estamos muy cansadas, pues como que la magia se quita. Pero también ha sido un proceso a la vez muy difícil, pero también muy, muy bonito porque hemos podido hacer nuevos amigos, por ejemplo Elena, Rafaella y Lara, que son mis mejores amigas, y también aprender muchísimas cosas nuevas.

¿Qué representa compartir el escenario con actores tan talentosos y de tanta experiencia?
Rafaella Méndez: Es un honor compartir el escenario con artistas tan grandes como ellos, porque siempre nos apoyamos, como dijeron, somos una familia muy bonita, todos siempre nos ayudamos, nos apoyamos en las escenas, afuera... es padrísimo porque aparte también nos divertimos mucho todos porque somos, como dijimos, una familia.

¿Qué sintieron cuando el escenario dejó de ser ensayo y se convirtió en una realidad?
Elena Moreno: Es que fue increíble porque en realidad primero, como ya dijeron, ensayábamos en los salones y cuando ya nos dijeron de que ya tocan ensayos técnicos, nos enseñaron toda la escenografía, el escenario, porque nunca lo habíamos visto y cuando lo descubrimos todos nos quedamos como wow, o sea, nos impresionó.

¿Cómo se vive la magia cuando tú también sabes lo que ocurre detrás?
Emilia Gou: Lo que pasa luego es que como no sabemos muy bien cómo se ve, pero ya una vez que nosotras no estamos en el escenario, porque estar en el escenario es muy, muy padre, pero también verlo desde la perspectiva del público, que no sabe nada de lo que va a pasar, es muy muy padre.

¿Cuál es una de las escenas que más les toca emocionalmente?
Rafaella Méndez: Las mías son mi top 3: calma, revolting children y el escapista, cuando nuestro papá en el Escapista, una historia que cuenta Matilda, llega y nos abraza es algo muy conmovedor.

¿Qué se siente escuchar al público aplaudir de pie?
Elena Moreno: Se ve increíble, se ve así literal, se ven muchísimas personas haciéndole así y el sonido de que te gritan: “¡Bravo!”, se siente increíble y se siente, o sea, se agradece mucho la verdad porque se dan cuenta de todo el trabajo y lo admiran mucho y es muy bonito porque el público conecta mucho con la historia y ya al final, cuando nos toca dar las gracias, ver cómo te aplaude todo el mundo es increíble.

Emilia Gou: También es muy padre porque ningún público es igual, o sea, por ejemplo, a veces los niños empiezan a gritar: “¡Matilda!”, y entonces ver al final que te aplauden es como ver que todo el esfuerzo, todas las faltas a la escuela, todas las fiestas a las que no fuimos... tienen una razón, porque ver cómo te aplauden se siente increíble, de que todo tu esfuerzo valió la pena.

Matilda
Gilberto Barrera
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Muere-papa-Grupo-Firme.jpg
Famosos
‘Grupo Firme’ está de luto y entre lágrimas despiden al padre de su vocalista: “acepto la voluntad de Dios”
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
cibernetico donaalegria.jpg
Famosos
¿Doña Alegría traicionó a su hijo Poncho de Nigris? Cibernértico hace tremenda revelación
Junio 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef (4).jpg
Famosos
Todos los cocineros de MasterChef lloran por la segunda eliminada
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
masterchef (3).jpg
Famosos
Héctor Parra llama desde la cárcel a su hija Daniela y provoca emotivo momento en MasterChef
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores
Memes-metro-Hidalgo.jpg
Viral
Candelabros y faroles del METRO HIDALGO desatan memes y críticas; revelan cuánto costaron
Usuarios en redes sociales bromean sobre la “elegancia” de los objetos de iluminación instalados en renovaciones del sistema de transporte
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Emme-Oskar-Muniz.jpg
Hollywood
Hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony cambia de Emme a Oskar; se identifica como CHICO TRANS
La noticia se reveló al mismo tiempo que se supo a donde irá a la universidad y qué estudiará.
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maestro-novio.jpg
Viral
Maestro de secundaria admite “NOVIAZGO” con estudiante de 14 años; juez lo libera tras fianza de 75 mil
Aunque el profesor de tecnología fue vinculado a proceso por abuso sexual, un juez le dio prisión domiciliaria tras pagar una fianza.
Junio 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
chespirito convocados.jpg
Famosos
¿Por qué ‘revivió’ Chespirito y por qué critican su acento en el video de la Selección Nacional?
El comediante fue incluido de varias formas en el video de presentación de los 26 convocados de Javier Aguirre, el director técnico
Mayo 31, 2026
 · 
Alejandro Flores