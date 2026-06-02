Gana boletos en la Zona TVyNovelas para El juego de las estrellas: Más de 40 artistas en el Estadio Ciudad de los Deportes

La pasión por el futbol y la música regional mexicana volverán a encontrarse en una auténtica fiesta para el público con la segunda edición de El juego de las estrellas, un evento organizado por La Mejor FM que promete una noche llena de adrenalina, convivencia familiar y grandes sorpresas este 4 de junio en el Estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Bajo la dirección de Andrés Salazar “El Topo” y Jessie Cervantes, esta nueva edición llegará con un formato mucho más ambicioso, pensado para ofrecer una experiencia completamente distinta a los miles de asistentes que se darán cita en el recinto capitalino. Importantes figuras del regional mexicano y de la música urbana dejarán por unas horas los escenarios y sus looks habituales para ponerse el uniforme y demostrar sus habilidades en la cancha.

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El Estadio Ciudad de los Deportes, ubicado en la calle Indiana 255, en la colonia Ciudad de los Deportes de la alcaldía Benito Juárez, será por primera vez la sede de este encuentro que mezcla música y futbol en gran formato.

Más de 40 artistas de la música regional y urbana participarán y con TVyNovelas tienes tu boleto de entrada para este 4 de junio, solo participa en la publicación de nuestra cuenta de Instagram y entérate de cómo llevarte uno de los 50 pases dobles que tenemos para que ocupes tu lugar en la zona TVyNovelas.

UN ELENCO MULTIESTELAR

Entre los artistas confirmados destacan Luis R. Conriquez, Xavi, Luis Ángel “El Flaco”, Edwin Luna, Kevin AMF, El Mimoso, El Bebeto, El Bogueto, La Arrolladora Banda El Limón, Banda Cuisillos, Horacio Palencia, Germán Montero, Calle 24, Virlán García, “El Gallo” Elizalde, Lenin Ramírez, El Yaki, Max Peraza, Víctor Valverde, Lagrimita y Costel, Brincos Dieras, Los Picus y Los Horóscopos de Durango, entre muchos más.

En esta ocasión, el espectáculo no solo girará alrededor del partido amistoso entre Bandas y Norteños, sino también de la convivencia entre artistas y fanáticos, quienes podrán ver a sus ídolos en una faceta completamente distinta.

“La gente va a tener la oportunidad de ver a su artista favorito de una manera totalmente diferente, porque siempre estás acostumbrado de verlo con sombrero, con su traje en el escenario y todo el show, y ahora lo vas a ver vestido con un uniforme de futbol de un color”, dijo Andrés Salazar “El Topo”, director artístico y digital de La Mejor FM, en entrevista con TVyNovelas.

El encuentro deportivo-musical se realizará en plena fiebre futbolera y contará con un formato innovador. El terreno de juego estará dividido entre una cancha de menor proporción y un área destinada al escenario principal, donde se presentarán distintos “palomazos” musicales durante toda la jornada.

“Estamos muy felices de este evento llamado El juego de las estrellas, es un evento para toda la familia y todos los boletos que estamos regalando son cuádruples porque queremos que vaya la mamá, el papá, los hijos, el compadre..., es una gran manera de celebrar nuestro sexto aniversario”, expresó El Topo. La jornada arrancará desde temprana hora y contará con diversas sorpresas preparadas para el público asistente.

“Se abrirán las puertas a las 5:30 de la tarde, como madrinas tenemos a las chicas de Horóscopos de Durango: Vicky y Marisol Terrazas, vamos a tener invitados especiales también para cantar el Himno Nacional, habrá fuegos pirotécnicos”.

La dinámica del partido también será diferente a la de un encuentro tradicional, pues el juego estará dividido en cuatro tiempos de 15 minutos cada uno para permitir presentaciones musicales durante los descansos.