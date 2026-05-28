¿Le dieron 5 años de prisión como sentencia al reportero de TUDN acusado de TERRORISMO en Sudáfrica?

“Todo ha sido sumamente complicado”.

El caso del reportero Julio Ibáñez, reportero de TUDN acusado de espionaje y por el que pisó la prisión de Sudáfrica, dio un nuevo giro. Y es que la madrugada del miércoles 27 de mayo se llevó a cabo una audiencia en la que según reportes, los graves cargos como terrorismo ya fueron desechados.

Las autoridades de Sudáfrica, donde se ubica el periodista deportivo junto al camarógrafo Danny Garcia, determinaron sanciones económicas y de otro tipo, pero no pisará la cárcel de nuevo, así lo confirmó la comunicadora Danielle Dithurbide.

“Todo ha sido sumamente complicado. Quería aclarar la información difundida en redes y por algunos periodistas es completamente falsa. La audiencia de Julio y de Daniel se llevó acabo esta madrugada tiempo de México, se les dio una segunda audiencia para el 2 de junio, el próximo martes. No existe ninguna sentencia, ninguna condena ni ninguna decisión de los jueces en Sudáfrica. Es completamente falso lo de los cinco años”, explicó para Grupo Fórmula.

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Hoy se llevó a cabo la audiencia de Julio Ibáñez en Sudáfrica. De acuerdo con información oficial sobre su caso, se espera que la segunda audiencia se realice el próximo 2 de junio. #Despierta con @daniellemx_ y @eduardosalazar4 | #DecideInformado pic.twitter.com/N5xKKft4OQ — NMás (@nmas) May 27, 2026

Al tiempo, la presentadora de ‘Despierta’ aclaró que el reportero y el camarógrafo no están detenidos, es decir, están en libertad condicional y apuntó que el equipo legal de Televisa está acompañándolos.

“Julio y Daniel no están presos, estuvieron un par de días tras ser detenidos. Ahorita deben ir a firmar cada determinado tiempo, pero están en libertad y viven en un departamento que les proporciono la empresa. Lo único oficial es que habrá una segunda audiencia el 2 de junio y los dos cargos graves que les estaban imputando ya fueron desechados”, expresó.

Julio Ibáñez estará pronto de regreso en casa con su familia y con nosotros. Esta asignado para trabajar en el Mundial. Si hemos guardado sigilo es por petición de los abogados. La empresa (Televisa y TUDN) ha estado con él y con su familia desde que comenzó esta pesadilla… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) May 27, 2026

¿Estarán para la cobertura de ‘La gran fiesta del futbol’?

Lo que comenzó como una cobertura internacional rumbo al evento deportivo internacional este 2026, terminó como una pesadilla, pues el llamado ‘Profe’ fue detenido mientras realizaba un live en redes sociales.

En el clip que se hizo viral se observa cómo varios hombres armados ingresan al lugar donde se hospedaba Ibáñez, quien visiblemente sorprendido les pregunta de forma directa: “¿qué esta pasando?”, segundos antes de que la señal se interrumpiera.

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Unas semanas después se dio a conocer que el motivo fue una detención de los dos mexicanos por ser acusados de terrorismo y espionaje luego de que un día anterior habían volado un dron para intentar grabar el entrenamiento de la selección de aquel país en una zona restringida, violando así las leyes.