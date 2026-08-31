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Lady Wuuu
Personaje que se hizo viral tras una entrevista donde expuso su euforia por ver a ‘Menudo’ en el Auditorio Nacional, en 2016.
Famosos
‘Lady Wuuu’ reaparece y cuenta cómo pasó de cobrar 50 mil pesos por show a PERDERLO TODO por su manager
El famoso personaje se hizo viral afuera del Estadio Azteca hace 10 años.
Agosto 31, 2026
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Ericka Rodríguez