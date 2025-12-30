Contenta y de pie reaparece Pilar Montenegro tras años sin tener noticias suyas

“Mis mejores deseos para todos, muchas bendiciones”.

La ex Garibaldi, Pilar Montenegro, reapareció en redes sociales tras una ausencia total de la vida pública por años. De manera íntima y sin anuncios previos, la cantante volvió a hacerse presente ante sus seguidores en medio de las celebraciones decembrinas.

Lejos de los reflectores, entrevistas pactadas o la exposición mediática, Montenegro eligió compartir un momento personal junto a su familia.

En una postal colgada en su cuenta oficial de Instagram, Pilar publicó la imagen de una reunión donde aparece rodeada de mujeres y en donde luce visiblemente contenta y de pie.

“¡¡Feliz Navidad!! Mis mejores deseos para todos, muchas bendiciones”, fueron las palabras que acompañaron la publicación de la cantante.

¿Por qué Pilar Montenegro dejó su carrera y se alejó de la vida pública?

Desde hace años, muchos rumores sobre su estado de salud se han desatado. El hermetismo de su familia y amigos han incrementado las especulaciones.

Fue en 2018, cuando su compañera en Garibaldi y amiga personal, Luisa Fernanda, destapó que “Pilar está enferma, no está en una silla de ruedas ni se está muriendo… simple y sencillamente quiere estar bien, no es el momento en que pueda estar con nosotros”, dijo para Al Rojo Vivo.

Por su parte, Sergio Mayer, también ha defendido públicamente la privacidad de Montenegro. En 2022, negó de forma tajante versiones que atribuían su retiro a problemas de alcohol y fue enfático al señalar: “Pilar está estupendamente bien”.

Más recientemente, en abril de 2024, Mayer volvió a referirse a ella al confirmar que mantenían comunicación, aunque aclaró que la propia Pilar había decidido no recibir visitas. “Me dijo que estaba bien, muy contenta, que de repente se siente mareada”, indicó.

Ahora, en su reciente aparición en las vísperas del Año Nuevo 2026, reitera que está cuidándose y rodeada de las personas que la aman.

