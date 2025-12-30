Suscríbete
Famosos

Contenta y de pie reaparece Pilar Montenegro tras años sin tener noticias suyas

La ex Garibaldi se alejó de la vida pública hace varios años sin revelar los motivos.

Diciembre 30, 2025 • 
Ericka Rodríguez
pilar-montenegro-3-1200x675.jpg

El estado de salud de Pilar Montenegro ha sido tema de especulaciones desde su retiro

INSTAGRAM

“Mis mejores deseos para todos, muchas bendiciones”.

La ex Garibaldi, Pilar Montenegro, reapareció en redes sociales tras una ausencia total de la vida pública por años. De manera íntima y sin anuncios previos, la cantante volvió a hacerse presente ante sus seguidores en medio de las celebraciones decembrinas.

Lejos de los reflectores, entrevistas pactadas o la exposición mediática, Montenegro eligió compartir un momento personal junto a su familia.

En una postal colgada en su cuenta oficial de Instagram, Pilar publicó la imagen de una reunión donde aparece rodeada de mujeres y en donde luce visiblemente contenta y de pie.

“¡¡Feliz Navidad!! Mis mejores deseos para todos, muchas bendiciones”, fueron las palabras que acompañaron la publicación de la cantante.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

¿Por qué Pilar Montenegro dejó su carrera y se alejó de la vida pública?

Desde hace años, muchos rumores sobre su estado de salud se han desatado. El hermetismo de su familia y amigos han incrementado las especulaciones.

Fue en 2018, cuando su compañera en Garibaldi y amiga personal, Luisa Fernanda, destapó que “Pilar está enferma, no está en una silla de ruedas ni se está muriendo… simple y sencillamente quiere estar bien, no es el momento en que pueda estar con nosotros”, dijo para Al Rojo Vivo.

Por su parte, Sergio Mayer, también ha defendido públicamente la privacidad de Montenegro. En 2022, negó de forma tajante versiones que atribuían su retiro a problemas de alcohol y fue enfático al señalar: “Pilar está estupendamente bien”.

Más recientemente, en abril de 2024, Mayer volvió a referirse a ella al confirmar que mantenían comunicación, aunque aclaró que la propia Pilar había decidido no recibir visitas. “Me dijo que estaba bien, muy contenta, que de repente se siente mareada”, indicó.

Ahora, en su reciente aparición en las vísperas del Año Nuevo 2026, reitera que está cuidándose y rodeada de las personas que la aman.

Pilar Montenegro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
claudia-martin-carlos-said-dulce-espera-1.jpg
Famosos
¡Claudia Martín y Carlos Said ya son papás! Máximo nació y fue su “mejor regalo de Navidad”
Diciembre 29, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ninon sevilla.jpg
Famosos
A 10 años de la muerte de Ninón Sevilla recordamos cómo aprendió a ser cabaretera en la zona roja de la CDMX
Diciembre 29, 2025
 · 
Alejandro Flores
Olivia-Collins.jpg
Famosos
Olivia Collins aprendió a leer los labios tras quedar sorda: “He tenido que adaptarme”
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
odalys ramirez pato borghetti
Famosos
Revelan verdaderas razones por las que Pato Borghetti y Odalys dejaron sus programas de TV al mismo tiempo
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Mariana-Echeverría.jpg
Famosos
¿Mariana Echeverría toma venganza tras su salida de ‘Me Caigo de Risa’?; revela secretos del programa
La conductora confesó de donde se toman actividades de la emisión.
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yordi-Rosado.jpg
Famosos
Yordi Rosado despide a colaboradora que le gustaba por miedo a SERLE INFIEL a su esposa
El conductor contó cómo puso un alto a sus emociones tras conocer a una joven que le atrajo físicamente.
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yolada-Andrade.jpg
Famosos
Cuñado de Yolanda Andrade se defiende de tenerla ‘secuestrada’: “están mintiendo”
La conductora de televisión compartió junto a su cuñado un taco mientras aclararon su relación.
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
arturo-carmona-cruz-melenie-.jpg
Famosos
Arturo Carmona le agradece a Cruz ‘N’ todo lo que hizo por su hija Melenie: “Para mí, es una persona muy tranquila”
En medio del proceso legal que vive el exmarido de Alicia Villarreal, el que fuera su primer esposo da la cara por él y le agradece todo lo que hizo por su hija Melenie.
Diciembre 29, 2025
 · 
María de Jesús Candedo