Reaparece María Victoria a los 103 años: ASÍ LUCE la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano

Es la primera actriz María Victoria quien acaparó la atención luego de reaparecer públicamente a los 103 años tras permanecer desde hace varios años alejada de los reflectores. Fue durante una presentación privada de la cantante Tania Libertad que se pudo ver a la legendaria estrella.

Las imágenes de cómo luce la diva de la Época de Oro del Cine Mexicano fueron difundidas por el programa ‘Hoy’.

En un entorno íntimo, rodeada de familiares y amigos cercanos es como reapareció la protagonista de ‘La criada bien criada’.

TE RECOMENDAMOS: María Victoria: la vampiresa de los años 70 que se convirtió en devota de la Virgen de Guadalupe

Durante la reunión, la cantante ofreció un show especial, mismo en el que se observa a María Victoria escuchando con atención cada melodía mientras permanece sentada en un sillón.

Enfundada en un conjunto azul de dos piezas, María Victoria lució elegante, como siempre, y añadió a su indumentaria accesorios discretos y su característico peinado que durante décadas se volvieron una señal de identidad dentro del espectáculo mexicano.

A sus 103 años, ’Toyita’, como la conocen sus más cercanos, lució sonriente, serena y atenta. Y aunque la velada tuvo un carácter privado, las imágenes permitieron a sus admiradores conocer cómo luce actualmente.

La trayectoria de María Victoria

María Victoria Gutiérrez Cervantes nació el 26 de febrero de 1923 en Guadalajara, Jalisco. Su carrera incluye su paso por el cine, televisión, la radio y la música.

Su carrera despuntó como cantante de boleros y música tropical, ya que con su voz suave y su estilo logró posicionarse como una de las intérpretes más populares de mediados del siglo XX.

Cintas como ‘Canto a las Américas’, ‘Cuando los hijos pecan’, ‘Había una vez un marido’, ‘Pepito y los robachicos’, ‘Las noches del Blanquita’ y ‘Las mil y una aventuras del metro’, son algunas de las que protagonizó.

NO TE VAYAS SIN LEER: Desmienten rumores sobre la muerte de María Victoria: esto dijeron sus nietos

En la televisión, su personaje de ‘Inocencia Escarabarzaleta’ logró una conexión masiva con su público con la transmisión de ‘La criada bien criada’. Sin embargo, participó en ‘Siempre te amaré’, ‘De pocas, pocas pulgas’, ‘Mujer, casos de la vida real’, ‘La pasión de Isabela’, entre otros melodramas y programas.

Y además de su éxito como actriz, revolucionó con una propuesta que rompió esquemas al utilizar ajustados vestidos de sirena. Su presencia y canciones como ‘Cuidadito’ contribuyeron a construir una imagen que permanece vigente en la memoria colectiva del país.