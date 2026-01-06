Suscríbete
Famosos

‘La Supermana’ destapa que ‘La Bogue’ tiene un hijo abandonado en Acapulco… ¡y que le pega a su mamá!

A través del podcast ‘Tacita de té’, la conductora soltó varias verdades que dejaron mal parada a su examiga.

Enero 06, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Supermana-Bogue.jpg

‘La Supermana’ contó que ‘La Bogue’ tiene un hijo abandonado en Acapulco.

Instagram

“La acerrima enemiga, ya saben quién. No digan el nombre”.

En octubre de 2025, ‘La Supermana’ tuvo una charla con ‘Las hermanas vampiro’ en su canal de Youtube y ahí narró varios episodios que han marcado su vida.

Daniel Vives Ego, nombre real de ‘La Supermana’, aseguró en la entrevista que pudo consolidar su amistad con Horacio Villalobos por su apoyo incondicional en los momentos más difíciles de su vida. Le agradeció y aseguró que sin Horacio no habría conseguido lo que tiene en la vida, pues dice, tuvo todo y lo perdió todo.

En un breve resumen sobre su vida, el también integrante de ‘Tacita de té’ afirmó que “soy sobreviviente de dos pandemias. He visto cómo se ha derrumbado esta ciudad. He visto elegirse imperios y caer. He visto estrellas prenderse y apagar y continuar así como estamos ha sido bien padre”.

@hugoblanquet

Y si mana si @LA_SUPERMANA se defiende!!! #reel #entretenimiento #podcasts #comedia #lunes

♬ sonido original - hugoblanquet

Y sobre su próximo capítulo en la vida, dice que se trata de la tranquilidad. “Me estoy despidiendo de todo y de todos sin irme a ningún lado”, aunque hay un personaje a quien no ha podido perdonar y que mucho se ha hablado de la pelea de Horacio y ‘La Supermana’ con la icónica Alejandra ‘Bogue’ Gómez.

“El capítulo de ‘La Bogue’ es algo más ríspido todavía porque ella le hizo una majadería a mi mamá… Hay una cosa que no la puedo contar porque es bastante desagradable. El caso es que el día que le hizo la majadería a mi mamá, ese día me quedé helada y eso sí no lo voy a perdonar”, indicó.

Suelta verdades de ‘La Bogue’...

A unos meses de sus declaraciones, ‘La Supermana’ dice que ha sido atacada por la misma ‘Bogue’ y por ello decidió soltar un par de verdades sobre la artista, reconocida por sus palabras icónicas ‘Pupuf’ y ‘En puntas’.

“La acerrima enemiga, ya saben quién. No digan el nombre. Se rompe el cristal, se cae todo el químico, y qué crees que hizo esta persona, de la alfombra… y todos le decíamos, ‘a ver, qué te pasa’”, haciendo alusión al consumo de sustancias.

“Yo le decía, ‘oye, de verdad, no lo hagas’, y con singular alegría arrasó con la alfombra, valiéndole madr*s”, expresó ‘La Supermana’.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

Sin embargo, eso no fue lo más fuerte que “no reveló”, y añadió que lo destapaba porque “(yo) nunca he dicho nada, pero ahora que me ataca tan fuerte en las redes, digo, ‘¡basta ya!”.

Al tiempo, sus compañeras de emisión, ‘La Draga Maravilla’ (Hugo Blanquet) y ‘La Coña’ (Checho Alazcuaga), le cuestionaron: “Oye, ¿y vas a decir lo de su hijo?”.

A lo que Vives Ego mencionó: “¿De Acapulco, qué tiene abandonado?, no”. “¿Y de lo de su mamá que le pega?”, a lo que aseveró: “¿Que por eso la dejó sin el sentido auditivo? Tampoco”, concluyó ‘La Supermana’ sobre ‘La Bogue’ sin ofrecer más detalles de los secretos que le sabe a su “acerrima enemiga”.

La Supermana Alejandra Bogue
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Carlos-Guerrero-Warrior.jpg
Famosos
Conductor de ‘Survivor México’, ‘El Warrior’, preocupa tras ser hospitalizado y sometido a cirugía
Enero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Roberto-Palazuelos.jpg
Famosos
Roberto Palazuelos suplicó que no le quitaran a su hijo en medio de su divorcio
Enero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Odalys-Pato-Borghetti.jpg
Famosos
Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casaron en ÍNTIMA Y SECRETA BODA en Cancún tras 15 años de amor
Enero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Montserrat-Ontiveros.jpg
Famosos
Montserrat Ontiveros de ‘El Rival Más Débil’ regresa a México tras 17 años… ¡y busca trabajo!
Enero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Actriz-Lost-daño-cerebral.jpg
Hollywood
Actriz de ‘Lost’ y ‘Ant-Man’ tiene DAÑO CEREBRAL tras desmayarse y golpearse la cabeza
La famosa caminaba por la playa cuando cayó de frente contra una roca y se golpeó la cabeza con fuerza.
Enero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Fernanda-Moreno-bebé.jpg
Viral
Muere bebé recién nacido de exintegrante de Exatlón; DEVASTADA lo despide: “Te amo más allá de la vida”
En plena Navidad, la influencer confirmó el deceso de su bebé de apenas dos meses de vida.
Enero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
acapulco-hogar-del-sol-el-escenario-perfecto-para-una-escapada-inolvidable.jpeg
Especiales
Acapulco, hogar del sol, el escenario perfecto para una escapada inolvidable
Enero 05, 2026
 · 
TVyNovelas
Telenovelas-2026.jpg
Telenovelas
Famosos que regresan a las telenovelas luego de hasta casi 20 años de ausencia
Los melodramas vuelven a ser prioridad para muchas estrellas que se tomaron un tiempo lejos de las pantallas.
Enero 05, 2026
 · 
Ericka Rodríguez