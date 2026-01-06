‘La Supermana’ destapa que ‘La Bogue’ tiene un hijo abandonado en Acapulco… ¡y que le pega a su mamá!

“La acerrima enemiga, ya saben quién. No digan el nombre”.

En octubre de 2025, ‘La Supermana’ tuvo una charla con ‘Las hermanas vampiro’ en su canal de Youtube y ahí narró varios episodios que han marcado su vida.

Daniel Vives Ego, nombre real de ‘La Supermana’, aseguró en la entrevista que pudo consolidar su amistad con Horacio Villalobos por su apoyo incondicional en los momentos más difíciles de su vida. Le agradeció y aseguró que sin Horacio no habría conseguido lo que tiene en la vida, pues dice, tuvo todo y lo perdió todo.

En un breve resumen sobre su vida, el también integrante de ‘Tacita de té’ afirmó que “soy sobreviviente de dos pandemias. He visto cómo se ha derrumbado esta ciudad. He visto elegirse imperios y caer. He visto estrellas prenderse y apagar y continuar así como estamos ha sido bien padre”.

Y sobre su próximo capítulo en la vida, dice que se trata de la tranquilidad. “Me estoy despidiendo de todo y de todos sin irme a ningún lado”, aunque hay un personaje a quien no ha podido perdonar y que mucho se ha hablado de la pelea de Horacio y ‘La Supermana’ con la icónica Alejandra ‘Bogue’ Gómez.

“El capítulo de ‘La Bogue’ es algo más ríspido todavía porque ella le hizo una majadería a mi mamá… Hay una cosa que no la puedo contar porque es bastante desagradable. El caso es que el día que le hizo la majadería a mi mamá, ese día me quedé helada y eso sí no lo voy a perdonar”, indicó.

Suelta verdades de ‘La Bogue’...

A unos meses de sus declaraciones, ‘La Supermana’ dice que ha sido atacada por la misma ‘Bogue’ y por ello decidió soltar un par de verdades sobre la artista, reconocida por sus palabras icónicas ‘Pupuf’ y ‘En puntas’.

“La acerrima enemiga, ya saben quién. No digan el nombre. Se rompe el cristal, se cae todo el químico, y qué crees que hizo esta persona, de la alfombra… y todos le decíamos, ‘a ver, qué te pasa’”, haciendo alusión al consumo de sustancias.

“Yo le decía, ‘oye, de verdad, no lo hagas’, y con singular alegría arrasó con la alfombra, valiéndole madr*s”, expresó ‘La Supermana’.

Sin embargo, eso no fue lo más fuerte que “no reveló”, y añadió que lo destapaba porque “(yo) nunca he dicho nada, pero ahora que me ataca tan fuerte en las redes, digo, ‘¡basta ya!”.

Al tiempo, sus compañeras de emisión, ‘La Draga Maravilla’ (Hugo Blanquet) y ‘La Coña’ (Checho Alazcuaga), le cuestionaron: “Oye, ¿y vas a decir lo de su hijo?”.

A lo que Vives Ego mencionó: “¿De Acapulco, qué tiene abandonado?, no”. “¿Y de lo de su mamá que le pega?”, a lo que aseveró: “¿Que por eso la dejó sin el sentido auditivo? Tampoco”, concluyó ‘La Supermana’ sobre ‘La Bogue’ sin ofrecer más detalles de los secretos que le sabe a su “acerrima enemiga”.

