Alejandra Bogue le responde a ‘La Supermana’ sobre los GOLPES a su mamá y el hijo que ‘abandonó’ en Acapulco

La bailarina fue contundente al aclarar los dichos de su excompañera y “acérrima enemiga”.

Enero 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Alejandra Bogue respondió a las acusaciones de ‘La Supermana’.

“No me interesa que a cada rato me estén preguntando sobre Horacio, sobre ‘La Supermana’”.

Hace unos días explotó una bomba luego de las declaraciones de ‘La Supermana’ donde acusó a la bailarina y actriz Alejandra Bogue de haber provocado que su mamá perdiera el oído tras golpearla y de tener un hijo abandonado en Acapulco.

Daniel Vives Ego bajo su personaje de ‘La Supermana’ dijo que sus revelaciones se debían a que “(yo) nunca he dicho nada, pero ahora que me ataca en las redes, digo ‘¡basta ya!’”.

En una emisión del podcast ‘Tácita de té’ fue donde la también activista señaló los presuntos abusos y excesos de ‘La Bogue’. Sus compañeras del programa, ‘La Draga Maravilla’ (Hugo Blanquet) y ‘La Coña’ (Checho Alazcuaga), le cuestionaron: “Oye, ¿y vas a decir lo de su hijo?”.

@hugoblanquet

Y si mana si @LA_SUPERMANA se defiende!!! #reel #entretenimiento #podcasts #comedia #lunes

♬ sonido original - hugoblanquet

A lo que Vives Ego mencionó: “¿De Acapulco, qué tiene abandonado?, no”. “¿Y de lo de su mamá que le pega?”, a lo que aseveró: “¿Que por eso la dejó sin el sentido auditivo? Tampoco”, concluyó ‘La Supermana’ sobre ‘La Bogue’ sin ofrecer más detalles de los secretos que le sabe a su “acérrima enemiga”.

¿Qué les respondió ‘La Bogue’ a ‘La Supermana’?

Por ello, en un reciente encuentro con la prensa, Alejandra se mostró sorprendida por las palabras de ‘La Supermana’ y fue contundente al negar de lo que se le acusa.

Sobre la relación con su mamá, a quien constantemente se le ve protegiendo y apoyando en su avanzada edad, ‘La Bogue’ explico que no la golea y tampoco provocó que perdiera el oído.

“Yo soy muy familiar desde siempre, desde niñez muy temprana y era el hijo favorito aunque sabían que era jotita y me mandaban a escuela de paga porque mi mamá dio la vida completa por mí. Y desde que nací, lamentablemente, mi mamá perdió el oído pero sí escuchó siempre. Tuvo un hijo a los 28 años y pierde el oído. Era sorda de clóset. Trabajaba contestando teléfonos en direcciónnes generales, gerencias financieras”, indicó.

Aunque ‘La Bogue’ sí admitió haber atravesado por una etapa difícil en la relación con su madre. “Claro que tuve mi momento de rebelión total, sobre todo en definición de género, pasaba todo, pero eso que dijo este muchacho (Vive Ego)… hablar de la mamá de quien sea, no”, sentenció.

Y añadió que actualmente atraviesa por un momento de plenitud donde acompaña a su mamá, por lo que no quiere entrar en polémicas.

“Ahorita que soy una mujer de 60 años y que me siento plena y que me está yendo bien en mi carrera y que estoy contenta y que quiero seguirlo haciendo, estoy viviendo esa parte de ‘Betty’ (su mamá), pues ya la estoy acompañando al final”.

Alejandra también dejó en claro que no quiere abordar más el tema de ‘La Supermana’, ni tampoco cuestiones que tengan que ver con Horacio Villalobos, con quien tuvo una relación bastante complicada.

“No me interesa que a cada rato me estén preguntando sobre Horacio, sobre ‘La Supermana’, porque para mí desde que me salí de ahí (de Telehit) quite cablevisión. Estoy agradecida con él, o sea, perdono pero no olvido… hubo violencia laboral. Ya no hubo demandas, no existían esas cosas”, abundó la bailarina.

Elenco de 'Desde Gayola' con su premio TVyNovelas

Y les envió un mensaje con el objetivo de poner fin a las especulaciones en torno a su actuar. “Que Dios los bendiga, muchachos, se los juro por Dios, y que les de la comprensión a ustedes con ustedes. No es con nadie más, con ustedes”.

Finalmente, también negó que exista un ‘hijo abandonado’. “No hay hijo en Acapulco”.

