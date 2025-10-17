Suscríbete
Famosos

La Bea: nominada, trabajando como peón y “bañada” dos veces en excremento

La standupera está en la mira de los granjeros musciulosos a pesar de que es una de las más trabajadoras

October 17, 2025 • 
Alejandro Flores
la bea (1).jpg

La Bea, en problemas

Azteca

La nominación de La Bea en La Granja VIP ha generado un debate en redes sociales: ¿se trata de un acto de discriminación y machismo?

La Bea fue nominada a pesar de que se le considera como uno de los peones que más cumple con sus labores en el granero, los cuales incluyen lavar el establo y ordenar las vacas.
En ambas actividades, La Bea ha tenido mala suerte y ha terminado salpicada de... sí, excremento.

“Mi granjero necesita un limpia”, se lee en una publicación de la cuenta oficial de La Granja VIP en el que se muestran los dos videos en los que la standupera ha tenido serios problemas.

Durante la salvación de este jueves, los granjeros nominados se enfrentaron en un reto cuyo ganador obtuvo dos beneficios: ya no estar nominado y traicionar a alguien el viernes.
Eleazar Gómez fue el que ganó la salvación por lo que La Bea permaneció como nominada junto con Alfredo Adame y César Doroteo.

Nominada y con mala suerte

La standupera fue nominada por los granjeros que se han agrupado alrededor del gimnasio ya que tienen un gusto evidente por esculpir sus músculos.
Jawy, por ejemplo, le dijo a La Bea que la nominó porque no sabe si “La Bea” es su nombre real o “un pedacito de su nombre”.
En su trabajo diario, la comediante ha llegado a cantar mientras limpia el establo, improvisando canciones con los nombres que le inventa a las vacas.

Todo sobre "¿Quién es la Máscara?” en 2025

Lo que necesitas saber del reality show de canto, baile y misterio

shiba-moon-mascara-.jpg
Famosos
'¿Quién es la máscara?': Primeras reacciones de la famosa detrás de Shiba Moon, la primera eliminada
La nueva temporada ya comenzó y las sorpresas no se dejaron esperar.
October 12, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
Primeras imágenes de los concursantes de "¿Quién es la Máscara 2025?"; una es amiga de Wendy Guevara
October 09, 2025
Famosos
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a “La Granja VIP”
October 12, 2025
Famosos
Desenmascaran a Shiba Moon en el estreno de "¿Quién es la Máscara?”
October 12, 2025

En uno de esas labores fue que terminó empapada con excremento, ya que uno de sus compañeros granjeros decidió que para arrasar con la suciedad era necesario aventar una cubetada de agua con toda la fuerza posible. Aventó pues el agua pero con dirección a donde estaba La Bea, quien terminó salpicada.

La otra ocasión de mala suerte es cuando les estaban enseñando a ordeñar, La Bea quedó en la parte trasera de la vaca durante la lección de modo que cuando la vaca fue estimulada de mala manera y lanzó su suciedad, la standupera quedó muy cerca de ahí.

La Granja VIP La Bea
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
la chilindrina retiro (1).jpg
Famosos
Así fue el angustioso momento en que La Chilindrina decidió retirarse
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
mauricio islas (1).jpg
Famosos
Mauricio Islas se queda sin fuerzas, los médicos entran de urgencia para revisar su nariz
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
actor juan gabriel (1).jpg
Famosos
El romance de Juan Gabriel con un menor de edad: “¡¿Cómo le iba a decir que no?! Me fui enamorando”
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
lety de nigris robo casa.jpg
Famosos
Al interior de la casa que doña Lety le remodeló a Aldo de Nigris y que se metieron a robarle
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
jessi-uribe-.jpg
Famosos
Jessi Uribe vive un amor bonito y busca conquistar al público mexicano
A pesar de haber sido el villano en su relación anterior, ahora disfruta su matrimonio y lo único que busca el cantante colombiano es conquistar al público mexicano
October 16, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
javier-camarena-.jpg
Famosos
Javier Camarena brilló en Gala Casa Colibrí 2025 en el MUAC, a beneficio de Fundación Antes de Partir A.C.
El tenor compartió su impecable talento en el proyecto que busca ampliar los cuidados paliativos infantiles en México.
October 16, 2025
 · 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-repatriacion.jpg
Famosos
Restos de Fede Dorcaz fueron repatriados: ¿Cuándo y en qué lugar de Argentina será sepultado?
Sus padres lograron el objetivo de darle descanso eterno en su tierra.
October 16, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Federica-Quijano.jpg
Famosos
Federica Quijano tenía miedo de que le quitaran a sus hijos por ser bisexual: me pedían un papá para ellos
La cantante tuvo una charla sincera con su hermano ‘Apio’.
October 16, 2025
 · 
Ericka Rodríguez