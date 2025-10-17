La Bea: nominada, trabajando como peón y “bañada” dos veces en excremento

La nominación de La Bea en La Granja VIP ha generado un debate en redes sociales: ¿se trata de un acto de discriminación y machismo?

La Bea fue nominada a pesar de que se le considera como uno de los peones que más cumple con sus labores en el granero, los cuales incluyen lavar el establo y ordenar las vacas.

En ambas actividades, La Bea ha tenido mala suerte y ha terminado salpicada de... sí, excremento.

“Mi granjero necesita un limpia”, se lee en una publicación de la cuenta oficial de La Granja VIP en el que se muestran los dos videos en los que la standupera ha tenido serios problemas.

Durante la salvación de este jueves, los granjeros nominados se enfrentaron en un reto cuyo ganador obtuvo dos beneficios: ya no estar nominado y traicionar a alguien el viernes.

Eleazar Gómez fue el que ganó la salvación por lo que La Bea permaneció como nominada junto con Alfredo Adame y César Doroteo.

Nominada y con mala suerte

La standupera fue nominada por los granjeros que se han agrupado alrededor del gimnasio ya que tienen un gusto evidente por esculpir sus músculos.

Jawy, por ejemplo, le dijo a La Bea que la nominó porque no sabe si “La Bea” es su nombre real o “un pedacito de su nombre”.

En su trabajo diario, la comediante ha llegado a cantar mientras limpia el establo, improvisando canciones con los nombres que le inventa a las vacas.

En uno de esas labores fue que terminó empapada con excremento, ya que uno de sus compañeros granjeros decidió que para arrasar con la suciedad era necesario aventar una cubetada de agua con toda la fuerza posible. Aventó pues el agua pero con dirección a donde estaba La Bea, quien terminó salpicada.

La otra ocasión de mala suerte es cuando les estaban enseñando a ordeñar, La Bea quedó en la parte trasera de la vaca durante la lección de modo que cuando la vaca fue estimulada de mala manera y lanzó su suciedad, la standupera quedó muy cerca de ahí.