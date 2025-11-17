Suscríbete
Famosos

Exnovia de Eleazar Gómez se defiende tras declaraciones en ‘La Granja’ y le recuerda: “Intentaste matarme”

Tefi Valenzuela reapareció para mandarle un mensaje a su expareja, de quien considera “no ha aprendido nada” después de que la agredió.

November 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Tefi-Valenzuela-Eleazar-Gómez.jpg

La modelo le recordó a su ex su episodio de violencia y por qué estuvo en prisión.

Instagram

“Él no ha entendido… pudo haber arruinado su vida completa, si yo me moría ese día, si iba preso de por vida. Tú no sabes cómo puedes desgraciarte tu vida en un segundo”.

El actor y participante de ‘La Granja VIP’, Eleazar Gómez, tuvo una conversación con ‘El Patrón’, a quien le contó por qué estuvo en prisión alrededor de seis meses.

Gómez fue acusado por violencia familiar, en noviembre de 2020, hacia su expareja, Tefi Valenzuela, hecho por el que Eleazar aseguró que “era de otro país, me la aplicaron bien duro. Se siente cul*ro porque la gente siempre tiene una versión. Yo pasé medio año ahí injustamente, me pusieron el cuatro cul*ro”, dijo el actor.

Ante las declaraciones de Eleazar, la modelo peruana se sintió obligada a reaparecer públicamente para defenderse y aclarar la violencia física y verbal de la que fue víctima.

@tefivalenzuela

Yo ya perdoné a Eleazar y haga lo que haga solo puedo sentir lástima profunda por él , porque guardarle rencor u odiarlo solo me causaría daño a mí misma , no soy lo que me pasó soy lo que decidí hacer a partir de esa experiencia , yo entendí que tenía que aprender a amarme y sanar muchas heridas que me llevaban a elegir ese tipo de parejas , me hice responsable y nunca más he tenido alguien así en mi vida , es una lucha diaria y un trabajo personal gigantesco , pero me preocupa como muchos aquí toman la violencia como que no fuera algo terrible y peligroso ⚠️ porfavor tomen conciencia y en la TV más aún que es un reflejo de la sociedad , bendiciones y basta ya #niunamas #Eleazargomez #lagranja #mexico #8m

“Este video es de 6 noviembre 2025 en TV Azteca donde mi agresor vuelve a mencionarme. Tú, Eleazar, en la corte el 2021 cuando te dieron tu condena después de ser vinculado a proceso por las pruebas, aceptaste frente al juez haberme golpeado brutalmente y se te encontró CULPABLE. Ahora te inventas que te pusimos un cuatro, como si fuera un chiste que intentaras M@TARME“, escribió Tefi.

Y añadió que había pasado la página para enfocarse en su bienestar, sin embargo, ante los dichos del actor, aseguró que no está dispuesta a que, a cuatro años de las agresiones, Eleazar niegue lo que hizo.

“Yo a ti decidí interpretarte como un maestro en mi vida, perdonarte, y después de eso yo me convertí en una mejor persona y si eso tenía que pasar para que yo mejore, no me quejo, se lo agradezco a Dios, pero no voy a permitir que te victimices, ni que engañes, para lavar tu imagen, no eres y nunca serás una víctima. ¿Dónde quedaron tus disculpas y tu disque arrepentimiento? Tú estás reviviendo un pasado que yo había dejado de lado. Ya déjame en paz y sigue tu camino lejos de mí“, expresó Valenzuela.

@tefivalenzuela

La modelo peruana no se quedó callada y también aseguró que no tiene nada que demostrar porque ya se dictó la condena de Gómez, pero sí dijo estar intranquila de que violente a otras mujeres.

“Lo que me preocupa es que él no ha entendido que todo esto que nos pasó, que puede haber sido de las cosas más dolorosas de nuestra vida, porque él pudo haber arruinado su vida completa, si yo me moría ese día, si iba preso de por vida. Tú no sabes cómo puedes desgraciarte tu vida en un segundo. Nosotros, por llevar una relación así tóxica, una relación donde él demostró su narcisismo y que es un psicópata, porque eso es lo que es, porque él ha golpeado múltiples veces a muchas mujeres, no haya entendido que tenía algo que cambiar”, expresó.

@lagranjavipclips

Caso Tefi Valenzuela y Eleazar Gomez.. #LaGranjaVIP #casosdelavidareal #tefivalenzuela #eleazargomez #viraltiktok

Finalmente, Tefi mandó un mensaje a quienes viven violencia al interior de sus relaciones: “No lo normalicen, no es un juego, no va a mejorar”.

Eleazar Gómez Tefi Valenzuela
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
