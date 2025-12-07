Suscríbete
Grave pleito en ‘La Granja VIP': El Patrón tocó partes íntimas de Eleazar Gómez | VIDEO

Se encendieron los ánimos, ¿habrá expulsión directa?

Diciembre 07, 2025 • 
MrPepe Rivero
elpatron-eleazar-gomez-granja.jpg

El Patrón vs. Eleazar Gómez

Instagram

Este fin de semana estalló la guerra entre El Patrón y Eleazar Gómez en ‘La Granja VIP’, pero el encontronazo llegó al siguiente nivel porque hubo contacto físico.

El enfrentamiento ocurrió horas antes de la eliminación del domingo 7 de diciembre. Ninguno está en peligro de salir, pero lo que pasó ya provocó que los fans del programa exigieran la nominación de El Patrón.

Y es que El Patrón comenzó a molestar a Eleazar Gómez, por lo que se hicieron de palabras. El Patrón tocó al actor un par de veces, e incluso, puso su mano sobre la parte íntima de Eleazar.

La Granja VIP publicó el video donde El Patrón se burla de Eleazar, mientras comienzan a hacerse de palabras.
La Granja VIP publicó el video donde El Patrón se burla de Eleazar, mientras comienzan a hacerse de palabras. En la cuenta de Instagram del programa, el público exige expulsión directa de El Patrón por tocar a Gómez.

Antonio Betancourt publicó también el video donde claramente se ve cómo El Patrón toca la parte íntima de Eleazar Gómez.

@antonio_betancourt

Discusión Terrible lo que acaba de pasar con #ElPatron y #eleazargomez en #LaGranjaVIp #Reality #TvAzteva @La Granja VIP @aztecauno

♬ sonido original - Antonio Betancourt

La Granja VIP Eleazar Gómez El Patrón
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
