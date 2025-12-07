Grave pleito en ‘La Granja VIP': El Patrón tocó partes íntimas de Eleazar Gómez | VIDEO

Este fin de semana estalló la guerra entre El Patrón y Eleazar Gómez en ‘La Granja VIP’, pero el encontronazo llegó al siguiente nivel porque hubo contacto físico.

Este fin de semana estalló la guerra entre El Patrón y Eleazar Gómez en ‘La Granja VIP’, pero el encontronazo llegó al siguiente nivel porque hubo contacto físico.

El enfrentamiento ocurrió horas antes de la eliminación del domingo 7 de diciembre. Ninguno está en peligro de salir, pero lo que pasó ya provocó que los fans del programa exigieran la nominación de El Patrón.

Y es que El Patrón comenzó a molestar a Eleazar Gómez, por lo que se hicieron de palabras. El Patrón tocó al actor un par de veces, e incluso, puso su mano sobre la parte íntima de Eleazar.

La Granja VIP publicó el video donde El Patrón se burla de Eleazar, mientras comienzan a hacerse de palabras. En la cuenta de Instagram del programa, el público exige expulsión directa de El Patrón por tocar a Gómez.

Antonio Betancourt publicó también el video donde claramente se ve cómo El Patrón toca la parte íntima de Eleazar Gómez.