‘Kunno’ destapa que estará en ‘Ring Royale 2’ y CON QUIEN PELEARÁ; ¿ya sabe cuándo saldrá de ‘La Granja VIP’?

“Saliendo tengo que entrenar dos meses de boxeo porque me toca pelear”.

Durante su estancia en ‘La Granja VIP’, ‘Kunno’ reveló que formará parte de ‘Ring Royale’, en la segunda edición del evento de box, y hasta dijo con quien peleará. Esto hizo que los fans del reality se llenaran de inquietud sobre si el influencer ya sabe cuándo saldrá de la emisión de TV Azteca.

Fue en una plática casual que ‘Kunno’ les dijo a Manelyk y a Fernando Lozada: “saliendo tengo que entrenar dos meses de boxeo porque me toca pelear... Se supone que sí”.

Hace unos días, de Nigris compartió el cartel de ‘Ring Royale 2’ y no está anunciado ‘Kunno’ ni Ricardo Peralta.

Nicola Porcella, Wendy Guevara, Óscar Burgos, Ernesto Chavana, Marcela Mistral, Marie Claire Harp, Masad Altamimi, ‘Konan Big’, Aquivaldo Mosquera, Crista Montes, Oliver Moreno, Pedro Osuna ‘El Mario Brox’ y ‘Maza Clan’, son los que forman parte del elenco, aunque la otra mitad de las siluetas siguen sin ser reveladas.

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¿Cuándo saldrá ‘Kunno’ de ‘La Granja VIP’?

Aunque al principio, usuarios en redes sociales especularon que el creador de contenido ya tenía una fecha para abandonar el reality y le diera tiempo para prepararse para el otro proyecto, lo cierto es que los combates se llevarán a cabo en marzo de 2027.

‘La Granja VIP’ tiene como fecha final estimada el mes de diciembre, por lo que la salida de ‘Kunno’ sigue siendo una incógnita.

¿Por qué pelearán ‘Kunno’ y Ricardo Peralta?

La rivalidad entre los influencers comenzó durante ‘La Casa de los Famosos México 2’, cuando ‘Kunno’ publicó un video en TikTok burlándose de la eliminación de ‘Pepe’.

“Qué va a hacer ’Torpecillo’ cuando se dé cuente que la comunidad apoya más, al 100 por ciento, a Arath que a él”.

Peralta no dijo nada, pero asó después cuando ‘Kunno fue el quinto eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo, le respondió con ironía: “Quiere llorar, quiere llorar… ¿Qué va a hacer ‘Kunno’ cuando se entere que a nadie le gustó su participación?”. Luego remató con un “Karma”.

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Pero ‘Kunno’ no se quedó callado. “¿Dos años después? Cosita, qué bello. Ni al caso, pobrecito”, respondió. Y agregó: “Con él me da risa, que siga intentándolo”.

En tanto, Ricardo Peralta no se ha pronunciado al respecto ni ha confirmado si se subirá al ring.