Bruno Bichir es El Exorcista: “Tengo culpas personales, arrepentimientos... Uno es una madeja de demonios”

Hay miedos que no necesitan cuernos ni colmillos para perseguirnos. A veces se esconden en la culpa, los arrepentimientos o aquello que preferimos no mirar de frente. Bruno Bichir lo sabe bien y lo resume con una frase que adquiere un significado especial al protagonizar El exorcista: “Uno es una madeja de demonios”.

El actor comparte escenario con Ana Claudia Talancón y Camila Suárez en esta adaptación teatral de la historia que convirtió a Regan MacNeil en uno de los personajes más perturbadores del cine de terror.

La puesta en escena ya está en cartelera en el Teatro México, en la Ciudad de México, y apuesta por trasladar el horror a unos cuantos metros del espectador, con transformaciones físicas, efectos especiales y escenas que deben funcionar en tiempo real.

Pero más allá de los sobresaltos, los protagonistas tienen sus propias historias con el miedo. Mientras Bichir encuentra en los demonios una metáfora de las contradicciones humanas, Talancón habla de su fe y de cómo aprendió a convivir con aquello que la inquieta. Camila, por su parte, reconoce que interpretar a Regan la enfrenta a una historia que también le provoca temor fuera del escenario.

LOS DEMONIOS DE BRUNO

Dar vida al padre Damien Karras implica para Bichir adentrarse en un personaje que debe enfrentarse a una presencia sobrenatural, pero también a sus propias dudas. El actor, acostumbrado a explorar distintas facetas del comportamiento humano, entiende la actuación como un ejercicio de imaginación y entrega que nunca garantiza resultados.

“Siempre es un salto al vacío creativo, a ver si uno da el ancho, si llega a comprender y ficcionar esta bellísima ilusión que le brindamos al espectador”, expresa en entrevista con TVyNovelas.

En una obra como esta, donde los acontecimientos desafían la lógica, la tarea consiste en hacer creíble lo imposible. Sin embargo, Bichir no pretende que el público experimente el mismo miedo que él podría sentir en determinadas circunstancias. Su responsabilidad es construir la ficción para que sean los espectadores quienes vivan la experiencia. “Yo estoy haciendo un arte, una orquestación perfectamente diseñada por el señor director, para que el público sea el que tenga que vivir esa experiencia”, explica.

Su reflexión más personal aparece cuando habla de los demonios que no necesitan manifestarse mediante fenómenos inexplicables. Para el actor, las culpas, las decisiones que no se tomaron y los errores que todavía pesan también forman parte de esas sombras que acompañan a cualquiera.

“Yo tengo culpas personales, las cosas que dejé de hacer, las cosas que debí haber hecho de otro modo, mis arrepentimientos, mis perdones. Uno es una madeja de demonios”, dice.

Tampoco se considera alguien que tenga todas las respuestas sobre lo sobrenatural. Su postura parte de la apertura a aquello que no siempre puede explicarse: “Todos creemos, hasta el que no cree, cree”. En el fondo, su trabajo le exige aceptar las reglas de una historia y habitarla con la mayor honestidad posible, aunque la realidad cotidiana parezca estar muy lejos de lo que sucede en escena.