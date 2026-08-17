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Wendy Guevara confirma que PELEARÁ en el ‘Ring Royale’: “Si me ganan, me limpio con billetes llorando”

La presentadora de ‘La Casa De Los Famosos’ admitió que aceptó la propuesta de Poncho de Nigris.

Agosto 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Wendy Guevara anunció que peleará en el ‘Ring Royale’ 2027.

Getty Images/Instagram

“No me han dicho con quién voy, pero peleo en ‘Ring Royale’ ahí con Poncho, con quien me pongan”.

Es oficial, Wendy Guevara peleará en el evento de box ‘Ring Royale’, mismo que es organizado por Poncho de Nigris. Fue la misma conductora de ‘La Casa De Los Famosos’ quien revelo que será parte de la cartelera este 2027.

Wendy sería una de las primeras confirmadas para subirse al ring, esto luego de que la primera edición fue un éxito para sus organizadores, según revelaron.

La ganadora de la primera temporada de ‘La Casa De Los Famosos México’ afirmó que esta lista para ponerse los guantes. “No me han dicho con quién voy, pero peleo en ‘Ring Royale’ ahí con Poncho, con quien me pongan”, manifestó.

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Sobre la categoría en la que participará en el evento de box amateur, Guevara dijo también desconocerlo. Sin embargo, dejó en claro que este show es puro entretenimiento y no mostró preocupación si llega a perder.

Y fiel a su estilo, soltó un comentario que apagó la controversia y recordó el valor de este tipo de espectáculos: “Al final si me ganan, me limpio con billetes llorando y el sudor”.

Recientemente, Poncho de Nigris abrió en redes sociales una convocatoria para que sus seguidores propongan peleas para ‘Ring Royale’, evento que alista su cartelera rumbo a marzo de 2027 según su publicación:

“Armen sus tiros aquí para ‘RING Royale’!! Los leo y de aquí sacamos uno, ya estamos haciendo cartelera. A quien les gustaría ver pelear en marzo?”, compartió.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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NO TE VAYAS SIN LEER: Gabriel Soto se apunta para Ring Royale y no es broma: “Me encantaría subirme al ring

Entre las sugerencias que circulan en redes aparecen cruces como Poncho de Nigris contra Cibernético, Yeri Mua frente a Bellakath y Rivers contra Alana Flores, además de otros nombres del entretenimiento.

Wendy Guevara
 Ring Royale
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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