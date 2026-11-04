Aylín Mujica vive ‘manifestación’ de su hijo: SE APAGARON LAS LUCES en pleno programa cuando hablaba de él

“Estoy sumamente emocionada por haber sentido la presencia de mi hijo, aunque suene raro hemos sentido la presencia de mi hijo Mauro en vivo”.

La cubana Aylín Mujica se quedó sin palabras luego de vivir una ‘manifestación’ de su hijo Mauro. Y es que en pleno Día de Muertos, fue invitada al programa ‘La Mesa Caliente’, donde las conductoras le expresaron sus condolencias y le regalaron un ramo de flores.

Mujica recordaba que se cumplen 4 meses de la muerte de su hijo mayor, quien perdió la vida por un fallo multiorgánico derivado de un cuadro severo de neumonía no detectada a tiempo. Tenía 31 años y su deceso fue una tragedia para Aylín y su familia.

La actriz desveló que el dolor de su ausencia es muy grande, y mientras lloraba y recibía el pésame, las luces del estudio de grabación se apagaron y las presentadoras indicaron que se trataba de una señal de Mauro.

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La exparticipante de ‘Top Chef VIP’ se emocionó hasta las lágrimas y luego en sus redes sociales compartió la experiencia que vivió.

“Pasó algo mágico que yo dije ‘esto tiene que ser Mauro, tiene que ser Dios’… Una fuerza por dentro como madre que te dice: ‘él debe estar en un lugar mejor que nosotros, ya no sufre, ya no tiene que pasar trabajo’”, dijo Aylín.

Mientras que en la emisión, muy conmovida dijo:

“Estoy sumamente emocionada por haber sentido la presencia de mi hijo, aunque suene raro hemos sentido la presencia de mi hijo Mauro en vivo en el estudio de ‘La Mesa Caliente’, ha sido una experiencia loquísima pero muy mágica”, reconoció.

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Al tiempo, el pasado 2 de noviembre, en el que se vive el Día de Muertos en México, Mujica recordó a su hijo con una imagen y una reflexión:

“Dicen que hoy, 2 de noviembre, es el día para recordar a los que ya no están… pero yo, mi Mau querido, te recuerdo todos los días. No hay un sólo instante en el que no estés presente en mi corazón, en mis pensamientos y en mi vida. Te amo y te extraño todos los días, mi Mau querido. Hasta que la vida nos vuelva a reunir”, escribió.