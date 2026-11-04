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Hijo de Armando Manzanero se desmaya y sufre accidente de auto por coma diabético, pero NO SABÍA que era diabético

Juan Pablo Manzanero contó que estuvo al borde de la muerte.

Noviembre 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Juan Pablo Manzanero descubrió que es diabético tras desmayarse y sufrir un coma.

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“Me desmayé manejando en la carretera y milagro número uno, no mate a nadie”.

El hijo del compositor Armando Manzanero ofreció una reveladora entrevista donde compartió uno de los episodios más difíciles de su vida. Y es que el músico contó que estuvo al borde de la muerte tras sufrir una emergencia médica vinculada con la diabetes.

Manzanero explicó que llegó al hospital con niveles de glucosa de 600.

Al tiempo, Juan Pablo dice que no sabía que estaba enfermo y fue luego de un accidente de auto, mientras conducía por la carretera que descubrió su condición.

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“Le doy gracias a Dios que estoy vivo para contarlo. Yo no sabía que tenía diabetes hasta que llegué al hospital con 600 de glucosa, cuando uno tiene que tener menos de 100", compartió.
También agregó que perdió el conocimiento y ocasionó una tragedia en la que tuvieron que intervenir policías, ambulancias y bomberos.

“Me dio una cosa que se llama coma diabético, me desmayé manejando en la carretera y milagro número uno, no maté a nadie”, relató.
Tras el percance fue trasladado al hospital y ahí también le informaron que además de la diabetes sus riñones no estaban funcionando y necesitaba una reconstrucción de vejiga.

“Me dice: ‘Tienes esto y te voy a tratar de salvar. Tienes un 50/50 porque los riñones no te sirven, y te voy a reconstruir la vejiga y te voy a tratar de limpiar’”, recordó.

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En tanto, Juan Pablo afirma que después de esta experiencia su forma de ver la vida cambió y ahora prioriza otras cosas y enfrenta los días con una actitud distinta.

“Veo la vida más diferente, todo me resbala, a todo le sonrío”, concluyó.

Juan Pablo Manzanero
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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