¿De qué murió Carlos Albert Llorente? Esto se sabe sobre el deceso del exfutbolista y comentarista deportivo

“Te vas vas, hombre valiente, de convicciones firmes, que siempre habló con su verdad, sin miedo y sin precio. Nunca te dejaste comprar ni callar”.

El mundo del deporte se encuentra de luto tras darse a conocer el deceso de Carlos Albert Llorente a los 83 años. El exfutbolista y comentarista es recordado por haber construido una trayectoria de décadas en el futbol nacional, inicialmente como jugador profesional y luego como analista del balompié en México.

La familia no reveló las causas del fallecimiento hasta el momento, sin embargo las muestras de solidaridad de sus amigos, seguidores y compañeros no se han hecho esperar.

Periodistas como José Ramón Fernández, David Faitelson y Francisco Javier González fueron los primeros en confirmar la muerte de Llorente, quien se retiró en octubre de 2021 de la televisión y los medios.

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Me acaban de informar de la triste noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Un gran ser humano del cual aprendí muchísimo en mis primeros años en televisión. Quiero mandarle un gran abrazo a su familia. QEPD. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 4, 2026

Recibo con profunda pena la noticia del fallecimiento de Carlos Albert. Colega, amigo, consejero de muchos cuando iniciamos en esto. Guerrero implacable, valiente dentro y fuera de la cancha. Descanse en paz. A su esposa Guille, a sus hijos Barbara y Carlitos, un abrazo lleno de… pic.twitter.com/7HJ0wmnUcq — Fco Javier González (@FJG_TD) November 4, 2026

¿Quién fue Carlos Albert Llorente?

Nació el 10 de julio de 1943 en la Ciudad de México y antes de convertirse en periodista deportivo, desarrolló una carrera como futbolista profesional, desempeñándose como defensa central y formando parte de las filas del Necaxa entre 1961 y 1971.

Uno de los aspectos más importantes de su trayectoria estuvo relacionado con la defensa de los derechos laborales de los futbolistas profesionales.

En 1971, emprendió acciones legales contra la directiva del Necaxa por diferencias con sus condiciones contractuales.

Su caso se convirtió en un antecedente dentro de las exigencias de los jugadores por contar con mejores condiciones laborales y garantías frente a las decisiones de los directivos.

A partir de aquella experiencia, participó en los esfuerzos por organizar a los futbolistas mexicanos y promover la creación de un sindicato que representara sus intereses.

Después de dejar las canchas, Albert encontró un nuevo espacio profesional en el periodismo deportivo. Su carrera incluyó participaciones en televisión, radio y prensa escrita en espacios como TV Azteca, CNI Canal 40, ESPN, Fox Sports y La Octava Sports, además de colaborar en publicaciones como Reforma, El Norte, El Financiero, Esto, Ovaciones y Milenio.

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En octubre de 2021, después de 43 años de actividad periodística ininterrumpida, anunció su retiro de los medios de comunicación durante una emisión de La Octava Sports.

Descanse en paz.