Karla Díaz celebra DESPEDIDA DE SOLTERA entre amigas de ‘JNS’, ‘OV7’ y ‘Kabah’: la llevaron con los ojos vendados

El pasado 13 de abril se llevó a cabo la primera despedida de soltera que le organizaron sus amigos creadores de contenido a la cantante y conductora Karla Díaz. Limusina, trajinera, imitadoras y mucha fiesta en tono rosa marcaron el festejo de la presentadora de ‘Pinky Promise’.

Entre los amigos influencers invitados a la celebración se encontraban Ricardo Peralta, Paco de Miguel, Herly RG, Daniel Valle, Jair Sánchez, Pablo Ahumada y Chris Álvarez.

Ahora, este 20 de abril se llevó a cabo la segunda fiesta para decirle adiós a su soltería y Karla logró reunir a sus amigas de las emblemáticas bandas de pop con las que ha compartido el escenario ‘JNS’, ‘OV7’ y ‘Kabah’.

Las famosas viajaron hasta Baja California Sur donde ya tenían muchas sorpresas preparadas para la novia, sin embargo todo fue un secreto para Karla, a quien la hicieron volar incluso con la cara tapada para que no conociera en destino de su fiesta.

A través de las redes sociales, las amigas de Díaz compartieron imágenes de las actividades que llevaron a cabo. Primero, Karla junto a Angie Taddei, Melissa López y Érika Zaba decoraron con motivos nupciales el lugar en el que se hospedaron.

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Luego se prepararon para una fiesta en la alberca, además de que disfrutaron de una cena en un restaurante propiedad del prometido de Litzy.

En tanto se sumaron otras amigas y Regina Murguía, Melissa López, Erika Zaba, Angie Taddei, Daniela Magún, Pily de Valdés y Lorena Domínguez quienes posaron con la futura novia en distintas imágenes, coordinando sus trajes de baño, pareos y lentes de sol para la ocasión.

Al caer la noche, Karla y sus amigas cenaron a la orilla del mar mientras la propia cantante usó un vestido y velo blancos.

En los primeros días de abril fue cuando la cantante anunció en redes sociales que se casaría con su ya esposo Dany Dayz, pero ahora en una ceremonia religiosa. Pasaron cinco años desde su enlace civil y el músico le volvió a pedir matrimonio a Karla.

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Para la propuesta, Dany rentó una sala de cine y proyecto un video con sus mejores momentos juntos antes de entregarle un anillo de compromiso.