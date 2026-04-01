Mauricio Martínez confirma que está libre de cáncer POR QUINTA VEZ: “pensamos era un tumor, al final no lo fue”

“No existen palabras suficientes para describir lo que se siente volver a respirar sin ese peso enorme encima”.

Mauricio Martínez recibió los resultados médicos que le confirmaron que está libre de cáncer por quinta vez. Luego de superar de nuevo “un gran susto”, el actor y cantante expresó la profunda gratitud y alivio que experimenta después de días complicados marcados por el dolor y la incertidumbre.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el artista compartió un mensaje emotivo y explicó que recientemente enfrentó la posibilidad de tener un nuevo tumor, lo que encendió las alarmas, sin embargo, sus estudios patológicos lo descartaron.

“Hoy escribo desde un lugar muy distinto… desde la paz. Esta imagen describe perfectamente cómo me siento. Pues hace apenas unos días recibí los resultados de patología después de otro gran susto. Y con una gran sonrisa puedo decirlo: estoy libre de cáncer”.

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Martínez dijo que lo que inicialmente parecía un tumor resultó no serlo, lo que cambió por completo el panorama que vislumbraba.

“Lo que pensamos era un tumor, al final no lo fue. Después de días duros —con dolor intenso y hasta una vejiga perforada— hoy todo eso queda atrás. GRACIAS A DIOS”, escribió.

Y añadió que: “No existen palabras suficientes para describir lo que se siente volver a respirar sin ese peso enorme encima. Es una mezcla de alivio, gratitud y una profunda emoción. Hoy comienzo un nuevo capítulo. Uno que abrazo con humildad, con una fe renovada y con una certeza: la vida siempre encuentra la manera de abrirse paso, incluso en medio del miedo. Gracias a mis increíbles doctores, a mis seres queridos -quienes me sostuvieron en los momentos más difíciles-, y sobretodo a Dios, que nunca me soltó. Y a ti, que me estás leyendo y que quizás estás luchando, o estás pasando por algo difícil: no te rindas. Aun en los días más oscuros, hay luz esperando encontrarte. Por eso decido compartir mi camino, realmente”.

Mauricio reflexionó sobre la importancia de mostrar a sus seguidores tanto los momentos positivos como los más complicados.

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“De un tiempo para acá me he dado cuenta de que de nada sirve solo compartir lo “bonito”. También hay que recordarle a quienes nos acompañan en el camino que aún cuando el cuerpo duele y el alma se cansa…siempre hay esperanza. Y siempre hay ángeles cuidándonos. SIEMPRE. No lo olvides. Hoy celebro la vida. Celebro esta segunda —mas bien, sexta— oportunidad. Celebro seguir aquí. Siempre hay motivos para seguir. Recuérdalo”, concluyó.