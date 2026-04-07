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Karla Díaz anuncia que SE CASA por la iglesia y elimina rumores de separación; así fue la romántica pedida

La cantante y creadora de contenido publicó un video en donde confirma que se casará de nuevo con su esposo Dani Dayz.

Abril 07, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Karla Díaz y su esposo Dany Dayz se comprometen.

YouTube

“Hay historias de amor que no estaban en el plan, pero terminan siendo el plan completo”.

La exintegrante de ‘JNS’, Karla Díaz, sorprendió a sus seguidores al anunciar que su esposo Dany Dayz le pidió matrimonio de nueva cuenta. Sin embargo, la pareja ahora busca darse el sí por la iglesia, pues sólo estaban unidos civilmente.

Recientemente, la creadora de contenido y el empresario y músico habrían enfrentado rumores de una supuesta crisis matrimonial y una posible separación, sin embargo, echan por tierra estas especulaciones a cinco años de su primer enlace.

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Así fue la romántica pedida en el cine…

De acuerdo a lo narrado por Karla, su esposo Daniel la invitó al cine de forma casual, sin embargo ya había rentado la sala para hacer su declaración amorosa que consistió en la reproducción de un video donde comenzaron a aparecer sus mejores momentos juntos.

“Hay historias de amor que no estaban en el plan, pero terminan siendo el plan completo”, comienza el clip.

Fue con ayuda de amigos cercanos que el músico pudo grabar la reacción de su esposa y al final del video sacó el anillo de compromiso, se arrodilló y le pidió matrimonio a la conductora de ‘Pinky Promise’.

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De inmediato, Díaz aceptó la propuesta y compartió el momento en redes sociales.

Por su parte, Dani Dayz explicó que tomó la decisión de volver a pedirle matrimonio a Karla porque estaba pendiente su enlace religioso.

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“Karlita y yo decidimos casarnos por el civil (en 2021) porque era una época en donde sólo podíamos invitar a un máximo de 70 personas, mi suegro estaba enfermo de cáncer y era un gran anhelo tenerlo en la boda, lamentablemente no se logró”, comentó.

La pareja no reveló si ya tienen la fecha de su enlace, aunque se especula que podría llevarse a cabo en su aniversario de bodas.

Karla Díaz anillo compromiso boda
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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