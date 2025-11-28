Tunden a Karla Díaz por la calidad y servicio de su restaurante ‘Pinky Promise Experience’ y ella se defiende

“El tema restaurantero es un tema que no conocíamos, que nos empezamos a empapar antes de abrirlo”.

Hace apenas dos meses, Karla Díaz, inauguró la extensión de su exitoso podcast ‘Pinky Promise’, una experiencia inmersiva con spots coloridos, comida y diversión para sus seguidores.

La ex JNS, planeó que sus fanáticos atraviesen por un recorrido ambientado en su estilo lleno de color rosa.

‘Pinky Promise Experience’ recibe a los asistentes en un tren temático que simula una estación del metro de la Ciudad de México, para continuar con áreas donde se localiza ‘el globo del amor’, ‘el caballo más divertido’, un miniglobo aerostático, una tina de baño gigante con burbujas, alberca de pelotas y la réplica del set de grabación de ‘Pinky Promise’.

Una vez terminado el tour, los visitantes pueden acudir al ‘Pinky Room’, un pequeño restaurante donde todos los alimentos cuentan con un toque rosa, desde las bebidas con algodón de azúcar, hasta el aderezo de las ensaladas y un platillo con forma de unicornio.

Sobre este experiencia culinaria surgió la polémica, pues una reseña viral puso en duda la calidad y el servicio del negocio de Karla, desatando una ola de críticas.

Una usuaria en TikTok fue la encargada de mostrar su descontento tras describir platillos con poco sabor, porciones consideradas pequeñas y dificultades con la atención de los meseros.

Además, otros clientes señalaron que los precios de los platillos, ubicados entre 170 y 680 pesos mexicanos, no correspondían al tamaño ni a la experiencia ofrecida. Además, hubo descontentos también con la textura de la comida y el olvido recurrente de peticiones por parte del personal.

Ante los comentarios negativos que circulan en redes sociales, Díaz admitió las complicaciones que ha atravesado en su primera experiencia como empresaria, aunque defendió su propuesta.

“El tema restaurantero es un tema que no conocíamos, que nos empezamos a empapar antes de abrirlo y obviamente estamos acercándonos a gente experta en la rama”, indicó la cantante al programa ‘De Primera Mano’.

Además, compartió que desde la apertura buscan constantemente asesoría de expertos para elevar el nivel de la experiencia aunque lo ocurrido la hizo reflexionar sobre el alcance que tienen las plataformas para influir en la percepción pública de los negocios.

“Siempre hay alguien que va a señalar, pero antes no había redes sociales, pero ahorita todo se maximiza”, señaló.

Finalmente, Karla aseguró que para revertir la percepción negativa, su equipo invitó a la autora del video viral a regresar, pero la invitación no tuvo respuesta.

