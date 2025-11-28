Suscríbete
Famosos

Tunden a Karla Díaz por la calidad y servicio de su restaurante ‘Pinky Promise Experience’ y ella se defiende

Una usuaria se quejó de los platillos con poco sabor, porciones consideradas pequeñas y dificultades con la atención de los meseros.

Noviembre 28, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Pinky-Promise.jpg

Karla Díaz recibió una ola de críticas por mal servicio en su ‘Pinky Promise Experience’.

Instagram

“El tema restaurantero es un tema que no conocíamos, que nos empezamos a empapar antes de abrirlo”.

Hace apenas dos meses, Karla Díaz, inauguró la extensión de su exitoso podcast ‘Pinky Promise’, una experiencia inmersiva con spots coloridos, comida y diversión para sus seguidores.

La ex JNS, planeó que sus fanáticos atraviesen por un recorrido ambientado en su estilo lleno de color rosa.

‘Pinky Promise Experience’ recibe a los asistentes en un tren temático que simula una estación del metro de la Ciudad de México, para continuar con áreas donde se localiza ‘el globo del amor’, ‘el caballo más divertido’, un miniglobo aerostático, una tina de baño gigante con burbujas, alberca de pelotas y la réplica del set de grabación de ‘Pinky Promise’.

Una vez terminado el tour, los visitantes pueden acudir al ‘Pinky Room’, un pequeño restaurante donde todos los alimentos cuentan con un toque rosa, desde las bebidas con algodón de azúcar, hasta el aderezo de las ensaladas y un platillo con forma de unicornio.

@pinkypromiseexp

¿Qué estás esperando para venir a conocer la Pinky Promise Experience? 💖 Un lugar lleno de magia y fantasía 🦄✨ Recuerda que nos encontramos en Garden Galerías Insurgentes, Oso 73. ¡No te lo puedes perder! 🪄 #PinkyPromiseExperience

♬ sonido original - Pinky Promise Experience

Sobre este experiencia culinaria surgió la polémica, pues una reseña viral puso en duda la calidad y el servicio del negocio de Karla, desatando una ola de críticas.

Una usuaria en TikTok fue la encargada de mostrar su descontento tras describir platillos con poco sabor, porciones consideradas pequeñas y dificultades con la atención de los meseros.

Además, otros clientes señalaron que los precios de los platillos, ubicados entre 170 y 680 pesos mexicanos, no correspondían al tamaño ni a la experiencia ofrecida. Además, hubo descontentos también con la textura de la comida y el olvido recurrente de peticiones por parte del personal.

Ante los comentarios negativos que circulan en redes sociales, Díaz admitió las complicaciones que ha atravesado en su primera experiencia como empresaria, aunque defendió su propuesta.

@kelly.ly19

😕ojalá que mejoren. @Karla Diaz @Pinky Promise #pinkypromise #pinkypromiseexperience

♬ sonido original - Kellogg’s 🥣
“El tema restaurantero es un tema que no conocíamos, que nos empezamos a empapar antes de abrirlo y obviamente estamos acercándonos a gente experta en la rama”, indicó la cantante al programa ‘De Primera Mano’.

Te puede interesar:
silvia pinal viridiana.jpg
Famosos
Silvia Pinal y el traje color calabaza que usó el día que murió su hija Viridiana Alatriste
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
beinda cazzu.jpg
Famosos
‘Cazzu’ destapa de una vez por todas si tendrá una colaboración musical con Belinda
Noviembre 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
wendy guevara quine es la maacara.jpg
Famosos
Wendy Guevara confiesa por qué se sentía ridícula dentro de María Ovina en "¿Quién es la Máscara?”
Noviembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
dueno-miss-universo-fatima-omar-.jpg
Famosos
Dueño de Miss Universo vs. exjuez que pide renuncia de Fátima Bosch: “Oportunista, siento lástima”
Noviembre 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Además, compartió que desde la apertura buscan constantemente asesoría de expertos para elevar el nivel de la experiencia aunque lo ocurrido la hizo reflexionar sobre el alcance que tienen las plataformas para influir en la percepción pública de los negocios.

“Siempre hay alguien que va a señalar, pero antes no había redes sociales, pero ahorita todo se maximiza”, señaló.

Finalmente, Karla aseguró que para revertir la percepción negativa, su equipo invitó a la autora del video viral a regresar, pero la invitación no tuvo respuesta.

Karla Díaz
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
silvia pinal televiteatros.jpg
Famosos
El día que Silvia Pinal vio su teatro destruido y tuvo que consolar a Emilio Azcárraga
Noviembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
silvia pinal (2).jpg
Famosos
La historia detrás de la última obra de Silvia Pinal: maltrato, engaños y peleas
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
phil-robertson-1200x675.jpg
Famosos
Vuelve el luto: Murió actor de ‘La Fea Más Bella’ y ‘La Reina del sur’ a los 49 años
Noviembre 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero
jason romo.jpg
Famosos
Novio de Briggitte Bozzo sufre lesión en la espalda: así lo sacaron de La Isla
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
loshilosdlepasadopatycantu.jpg
Telenovelas
“Hasta cancelé cosas": Paty Cantú nos cuenta por qué aceptó estar en Los Hilos del Pasado
La cantante y compositora estuvo en el set con Yadhira Carrillo, Sergio Goyri, Laura Flores, entre otros
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
charlymorenodanielbisogno.jpg
Famosos
Charly Moreno no olvida a Daniel Bisogno: le dedica mensaje a 9 meses de su muerte
El joven tiene muy presente al conductor de “Ventaneando”
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
teatro manolofabregas.jpg
Famosos
Al interior del teatro Manolo Fábregas: en ruinas, con hoyos en el techo y a punto de ser demolido
Fue el gran sueño del actor a quien llamaban el Señor Teatro. Hoy tiene de plazo hasta el 11 de diciembre para ser salvado
Noviembre 27, 2025
 · 
Alejandro Flores
kunno-accidente-.jpg
Famosos
Kunno llegó a ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ con collarín tras ser hospitalizado, pero ¡así se azotó en el piso!
Lo dio todo en el reto individual, pese a esguince cervical que lo llevó al hospital.
Noviembre 27, 2025
 · 
MrPepe Rivero