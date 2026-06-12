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Por primera vez un europeo gana La Casa de los Famosos Telemundo y se lleva 200 mil dólares

La sexta edición de este reality show fue especialmente caótica

Junio 11, 2026 • 
Alejandro Flores
casa delos famosos telemundo.jpg

Celinee y Fabio

Instagram Telemundo

La Casa de los Famosos 6 de Telemundo fue especialmente polémica desde su primera semana.

Los habitantes de esta edición del reality show chocaron desde los primeros días y los insultos verbales subieron de tono hasta obligar a La Jefa a sancionarlos en varias ocasiones.
Algunos incluso llegaron a desobedecerla y confrontarla, como fue el caso de Oriana, quien le pidió explicaciones a La Jefa cuando le informó que su nominación estaba anulada.
En la final se enfrentaron Celinee Santos, de República Dominicana, y Fabio Agostini, de España. Ellos mismos convirtieron su nacionalidad en tema de conversación dentro de la Casa, pues Celinee acusó a Fabio de hacer comentarios racistas en su contra, mientras que el español denunció que ella se burlaba de su físico y su color de piel.
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¿Quién ganó La Casa de los Famosos Telemundo 2026?

Estas acusaciones fueron frecuentes durante los casi cuatro meses que duró esta edición de La Casa de los Famosos Telemundo y que se convirtió en una de las más violentas, obligado a La Jefa a instaurar un sistema de tarjetas de amonestación y expulsión para castigar a los que se golpearan o amagaran con golpearse.
Finalmente, el ganador fue Fabio Agostini, que se llevó el maletín con los 2 millones de dólares.

Celinee fue el segundo lugar y en un largo texto publicado en su cuenta de Instagram, aseguró que el dinero no lo importaba.

“No me llevo el maletín, pero sí me llevo algo que para mí vale muchísimo más: el cariño de un pueblo entero. Siempre dije que mi premio más grande sería ganarme el corazón de la gente, y estoy segura de que eso sí lo logré”.

Celinee fue consolada por Laura Zapata tras anunciarse que el ganador había sido Fabio.

La casa de los famosos
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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