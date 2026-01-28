Suscríbete
Regina Murguía de ‘JNS’ venció al cáncer de colon tras 25 radioterapias y quimioterapias

La cantante confirmó que concluyó su tratamiento.

Enero 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
La cantante de ‘JNS’ se dijo feliz de haber superado el cáncer de colon.

“Ya terminando una etapa muy impresionante de mi vida”.

La integrante de ‘JNS’, Regina Murguía, compartió una de las noticias más significativas de su vida: concluyó con éxito su tratamiento contra el cáncer de colon. La cantante se sinceró y expresó gratitud, alivio y una visión renovada tras cerrar una etapa.

Murguía ofreció una charla a ‘Ventaneando’ donde explicó que el proceso médico fue extenso y demandante, y que incluyó 25 sesiones de radioterapia, además de quimioterapias.

La ganadora de ‘¿Quién es la máscara?’ en 2022, inicialmente dijo que sería sometida a una operación, sin embargo días después confirmo que tenía un pólipo y tras varios estudios se determinó que era cancerígeno, por lo que se alejó de los escenarios por un tiempo.

Tras hacer sido operada, Regina retomó poco a poco sus actividades pero sin mencionar el padecimiento.

Fue en 2026 cuando la intérprete de ‘Aunque hayas dicho adiós’ confirmó que ya finalizó su tratamiento.

“Se siente bonito, gracias. Bien, gracias a Dios, ya terminando una etapa muy impresionante de mi vida que fue, sí, tener cáncer, que me hayan hecho 25 radios, quimioterapias. En fin, ha sido todo un suceso en mi vida”, dijo Regina.

Y agregó que está lista para retomar sus compromisos laborales, aunque no explicó si esta completamente libre de cáncer.

“A la par, poder estar en el 90 (Pop Tour), en el Auditorio, en antro, tener ese motor dentro de mí que me dice: ‘No, no hay manera en que yo no voy a estar ahí’. Me ayudó mucho y estor renaciendo”, concluyó.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias.
