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Jorge D’Alessio responde ante los rumores de SEPARACIÓN con Marichelo; esto es lo que se sabe

Los rumores crecen pues el músico aseguro estar viviendo “un momento complicado”.

Marzo 31, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El líder de ‘Matute’ enfrenta la polémica ante una posible separación de su esposa Marichelo.

YouTube/Instagram

“Pasando por un momento complicado, pero tranquilo”.

Tras 14 años juntos, se ha hecho pública una crisis matrimonial entre el músico e integrante de ‘Matute’, Jorge D’Alessio, y su esposa Marichelo Puente, esto luego de que ambos lanzaron mensajes indirectos en sus redes sociales.

Todo se destapó cuando usuarios en redes sociales detectaron que la hermana de Anahí había dejado de seguir a su esposo en su cuenta de Instagram, además de que había borrado todas las fotos donde aparecían juntos.

Al tiempo, tanto Jorge como Marichelo publicaban historias con sus hermanos. El hijo de ‘La Leona Dormida’ compartió una imagen junto a Ernesto y César con el mensaje “el corazón sana y se levanta cuando estamos los 3 juntos”. Por su parte, a Puente se le vio con su papá cantando y con su hermana en la playa.

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Sin embargo, tan sólo unos días después de que se desatara la polémica, el líder de ‘Matute’ arribó al aeropuerto de la Ciudad de México y ahí se mostró sorprendido y molesto ante la prensa por los cuestionamientos sobre su posible separación.

“¿Alguna vez me han visto hablar de mi vida personal? ¿Ustedes creen que lo voy a hacer? No tengo ninguna necesidad de darle explicaciones ni a sus programas, ni a ustedes, ni a nadie”, indicó a D’Alessio ante las cámara de ‘Ventaneando’.

Y agregó que “hay gente que tiene la necesidad de salir en estos programas, yo, gracias a Dios, no. No tengo por qué darles explicaciones de nada. Lo que pasa es que los medios de comunicación viven con la arrogancia de creer que un artista tiene que dar explicaciones de su vida privada y están en una mentira muy grande. De mi vida personal nunca he hablado. No voy a empezar hoy”.

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Sin embargo, el músico no pudo seguir molesto y bajó las armas para confesar que “esta tranquilo (su corazón), pasando por un momento complicado, pero tranquilo”.

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Tras sus declaraciones, D’Alessio se ha volcado en darle difusión a ‘Juego de Voces: Hermanos y rivales’, sin embargo, Marichelo ha guardado silencio, dejando crecer los rumores de infidelidad, que podrían ser el motivo del distanciamiento, según las redes sociales.

JORGE D’ALESSIO Marichelo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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