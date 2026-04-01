Samo no quiere ser ‘la piedra en el zapato’ de Camila y revela FECHA del FIN del reencuentro

Desde un hotel en Polanco, con la calma que da haber guardado silencio durante mucho tiempo, Samo decidió hablar. Lo hizo sentado, sin sobresaltos, acompañado por su equipo de abogados, con una actitud serena, midiendo cada palabra, haciendo pausas, pero sosteniendo cada frase con firmeza. Así, frente a TVyNovelas, el integrante de Camila enfrentó el momento más delicado que ha vivido recientemente el grupo, un episodio que ha dejado ver grietas en una historia musical que durante años se percibió sólida.

“No me había pronunciado antes porque no había querido aparecer, tomar la palabra y explicar porque he tratado de proteger la integridad de la banda, de no ensuciar esa magia que existe alrededor de lo que hacemos como artistas. La música es maravillosa y lo que hacemos nosotros tres es impresionante, a veces hemos tenido pláticas muy violentas en las que la falta de ética ha estado presente, donde me he sentido violentado, pero lo he callado para subirme a cantar. Compartimos con el público, sonreímos, bromamos y pareciera que no pasara nada”.

Sus palabras dibujan una dualidad: el brillo del escenario frente a la complejidad detrás del telón. Samo no niega el conflicto, pero tampoco lo convierte en espectáculo. Más bien lo coloca en un lugar humano, donde la emoción, el desgaste y la responsabilidad conviven. “En algún momento, de alguna manera, voy a platicar todo lo que he vivido en el proceso de este proyecto, el cual los tres hemos construido desde el día uno poniendo nuestra pasión, nuestro talento”.

La frase no es casual: insiste en el “los tres”, en esa construcción compartida con Mario Domm y Pablo Hurtado, pero también deja ver que esa casa común hoy se siente distinta. “Sé que es una casa que construimos, se llama Camila, y la construimos los tres, pero me siento como el invitado incómodo, es rudo, es fuerte. A veces me siento en desventaja porque no hay esa equidad, ese punto medio, pero sí me encantaría tener más complicidad con mis compañeros y que entendieran también mis puntos”.

Sin perder la compostura, Samo avanza hacia uno de los momentos que detonaron la conversación pública, un episodio reciente que involucró directamente a Mario Domm. Su tono no se altera, pero la claridad sí se intensifica. “Nunca me voy a poner en un lugar donde le corte la cabeza a uno de mis compañeros. Cuando Mario se subió al escenario en Irapuato, lleno de coraje, estaba basado en una mentira porque una noche antes del concierto les mandé una nota de voz desde un lugar muy honesto, les dije que me sentía frustrado, impotente porque sí quería ir cantar. ¿Cómo es posible que un día me diga ‘hermano’ y al otro me corte la cabeza? Yo tenía la esperanza, y las personas que me rodean, vieron la ansiedad que tenía, queriendo que las cosas legales se arreglaran para poder subirme con mis compañeros”.

A pesar de la tensión evidente, el cantante insiste en una línea que no cruza: la del daño intencional hacia sus compañeros. ¿Abandonará Camila?

“Yo no voy a perjudicar a un compañero, porque si perjudico a Mario y a Pablo, me estoy perjudicando yo. No me interesa dañar a ninguno de mis compañeros”.

En medio de todo, el compromiso profesional sigue vigente. Hay fechas, contratos, una posible gira internacional que aún no se descarta, y una responsabilidad con el público que, según él, permanece intacta.

“Hay en la mesa una gira por Latinoamérica, Estados Unidos, como profesional, cumplo hasta diciembre de este año con los compromisos que existan”.

Si se hace la gira, ahí estaré, divino, con el público, compartiendo como siempre, porque ya lo he hecho, en momentos difíciles donde me he sentido dolido, simplemente me subo, canto y disfrutamos. Pero también respeto si mis compañeros quieren cantar solos, yo no quiero ser una piedra en el zapato. Si ya ellos no quieren, me hago un lado y que cada uno siga con su carrera”.

Más allá del conflicto puntual, Samo deja ver una postura más amplia frente a la industria y la vida misma: “A mí no me gustan los problemas y conflictos que surgen de algo tan bonito como es la música. El cariño y la admiración están ahí. Tengo la capacidad de dividir las cosas y continuar, he pasado por muchas cosas, que en su momento contaré, y aquí estoy”.

A sus 50 años, cumplidos en diciembre, el cantante también parece estar en un momento de balance, de mirar hacia atrás y reconocer el camino recorrido, con sus claroscuros. “Me gustaría contar mi viaje dentro de la música, cumplí 50 años, el camino ha sido contrastante, difícil, la industria es muy ruda, pero he trabajado muy duro por defender un lugar. Así que me gustaría compartir con el público lo que hay detrás”.

Así, desde la calma, lejos del ruido inmediato, pero en el centro de la conversación, Samo no cierra capítulos, pero tampoco los evade. Habla, por fin, con la serenidad de quien ha decidido no callar más, aunque eso implique aceptar que, a veces, incluso las historias más exitosas también atraviesan momentos de fractura.