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Fracasa el holograma de Valentín Elizalde: “No es lo que me prometieron”

El cantante, que murió trágicamente en 2006, “revivió” a través de un holograma fallido para un concierto

Junio 11, 2026 • 
Alejandro Flores
gallo elizalde.jpg

El holograma de Valentín Elizalde

Instagram

“No fue lo que yo me esperaba”, dijo con honestidad Francisco Elizalde al hablar de lo que sucedió con el holograma de su hermano Valentín.

El llamado “Gallo” Elizalde, que murió en un ataque en noviembre de 2006, “revivió” para un concierto llamada “La Dinastía”, en el que los hermanos Elizalde se reunieron para cantar sus éxitos y al mismo tiempo rendirle un homenaje.
Pero el resultado no fue el esperado. Francisco cuenta que desde hace varios meses comenzaron a trabajar con una empresa para desarrollar el holograma.

“Pero no lo ejecutaron bien. Nos mermó porque no salió en los tiempos que necesitábamos. Cuando estábamos con el tiempo ya encima, el día del evento, nos mostraron algo totalmente diferente a lo que habían prometido”.

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Así es el holograma del Gallo Elizalde

El cantante narra que durante el ensayo previo al concierto, vieron la versión final del holograma y de inmediato se dio cuenta de que no estaba bien realizado.

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Pero finalmente decidió presentarlo en el concierto porque ya se o habían prometido al público.

“No me gustó tanto el diseño no fue lo que yo esperaba. Desgraciadamente ahí está el resultado”, dijo en una entrevista para De Primera Mano.

Francisco promete que ya se trabaja para otro holograma con una empresa diferente y está seguro de que será algo totalmente satisfactoria.

“Viene la revancha”, dijo Francisco.

Francisco El Gallo Elizalde Valentín Elizalde
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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