Karla Díaz aclara de una vez por todas si SE ESTÁ DIVORCIANDO y si hay crisis mientras busca tener un bebé

“Ni siquiera pensábamos que era necesario hacer esto, pero no, no queremos que caigan en chismes”

La cantante y creadora de contenido, Karla Díaz, se sinceró y respondió a las versiones que circulan sobre una supuesta crisis en su matrimonio con Daniel Days, a raíz del tiempo que llevan buscando ser padres.

Ante la creciente ola de rumores, la exintegrante de ‘JNS’ y su esposo aclararon si tiene planes de separación.

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“Oigan, sabemos que andan por ahí algunos chismes de que nos estamos divorciando y no sé qué tantas cosas, pero queremos decirles nosotros de viva voz que eso es completamente falso. Nosotros estamos más enamorados, más felices que nunca y ni siquiera pensábamos que era necesario hacer esto, pero no, no queremos que caigan en chismes”, inició el mensaje de la pareja.

Sobre la dificultad que han enfrentado al intentar convertirse en padres, Karla y Daniel, dijeron que “estamos muy felices construyendo nuestra familia, a nuestros tiempos, a nuestro ritmo. Ustedes quédense tranquilos, no tengan prisa. No está pasando nada”.

Karla fue tajante al puntualizar que vive un momento de mucho amor y apoyo a lado del músico, por lo que insistió: “No hagan caso a los chismes y a las noticias falsas, cualquier pregunta, duda o aclaración en esta ventanilla, en este perfil”.

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La aclaración de Díaz llega en un momento en el que ha estado junto a su esposo en medio de la polémica, pues incluso su salida del grupo ‘JNS’ se debió a que busca ser mamá, por ello junto a Daniel ha puesto como prioridad el tener un bebé.

