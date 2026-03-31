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Ximena Navarrete borra viaje a Japón con su esposo, el diputado Juan Carlos Valladares con 51 FALTAS al trabajo

La ex Miss Universo había presumido sus vacaciones en familia, pero en días laborales para el diputado del PVEM.

Marzo 31, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ximena-Navarrete.jpg

Ximena Navarrete y su esposo Juan Carlos Valladares se fueron de viaje a Japón y tuvieron que borrar la evidencia.

Instagram

“Qué gran fin de semana, gracias compadres, los queremos mucho”.

La ex Miss Universo Ximena Navarrete eliminó de sus redes sociales el video de sus vacaciones en Japón que ya presumía, ¿La razón? La polémica generada por la exposición de lujos y ausencias legislativas de su esposo Juan Carlos Valladares, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Navarrete borró el clip luego de que se hiciera viral que habrían viajado en avión privado junto al piloto de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez.

La vacaciones por Japón desaparecieron tras críticas por el viaje de alto perfil en días laborales y tras darse a conocer que Valladares acumula 51 ausencias en las votaciones de la Cámara de Diputados.

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De acuerdo al Sistema de Información Legislativa, el político cuenta con 51 inasistencias en 179 votaciones. El perfil del esposo de Navarrete está más relacionado a los negocios que a la política, pues cuenta con experiencia como accionista en empresas combustibles, inmobiliarias y financieras.

El diputado percibe un salario mensual estimado de 217 mil pesos, fondos que provienen del erario público. Además, su entorno personal destaca por lazos familiares, ya que es hijo de uno de los propietarios del medio digital Sin Embargo.

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El viaje de la familia Valladares-Navarrete a Japón se realizó antes de Semana Santa con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 en Suzuka. Durante el trayecto, Sergio ‘Checo’ Pérez apareció en imágenes compartidas por los propios involucrados desde un avión privado.

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En redes sociales, Valladares escribió: “Qué gran fin de semana, gracias compadres, los queremos mucho”.

Ximena Navarrete Japón Checo Pérez
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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