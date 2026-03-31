Ximena Navarrete borra viaje a Japón con su esposo, el diputado Juan Carlos Valladares con 51 FALTAS al trabajo

“Qué gran fin de semana, gracias compadres, los queremos mucho”.

La ex Miss Universo Ximena Navarrete eliminó de sus redes sociales el video de sus vacaciones en Japón que ya presumía, ¿La razón? La polémica generada por la exposición de lujos y ausencias legislativas de su esposo Juan Carlos Valladares, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Navarrete borró el clip luego de que se hiciera viral que habrían viajado en avión privado junto al piloto de la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez.

La vacaciones por Japón desaparecieron tras críticas por el viaje de alto perfil en días laborales y tras darse a conocer que Valladares acumula 51 ausencias en las votaciones de la Cámara de Diputados.

TE RECOMENDAMOS: ‘Latin Lover’ revela cuánto le pagaban en ‘Sólo para mujeres’ y EXHIBE malas prácticas de Sergio Mayer

De acuerdo al Sistema de Información Legislativa, el político cuenta con 51 inasistencias en 179 votaciones. El perfil del esposo de Navarrete está más relacionado a los negocios que a la política, pues cuenta con experiencia como accionista en empresas combustibles, inmobiliarias y financieras.

El diputado percibe un salario mensual estimado de 217 mil pesos, fondos que provienen del erario público. Además, su entorno personal destaca por lazos familiares, ya que es hijo de uno de los propietarios del medio digital Sin Embargo.

El viaje de la familia Valladares-Navarrete a Japón se realizó antes de Semana Santa con motivo del Gran Premio de Fórmula 1 en Suzuka. Durante el trayecto, Sergio ‘Checo’ Pérez apareció en imágenes compartidas por los propios involucrados desde un avión privado.

NO TE VAYAS SIN LEER: Muere Jorge Kahwagi Gastine: ¿qué fue de su polémico hijo, político y boxeador?

En redes sociales, Valladares escribió: “Qué gran fin de semana, gracias compadres, los queremos mucho”.