Suscríbete
Famosos

Angie Taddei no perdona al creador de Jeans: “A mí nadie me inventó”

La cantante y empresaria recuerda cómo fue que el grupo se rompió en 2008

Febrero 25, 2026 • 
Alejandro Flores
jeans angietaddei.jpg

Angie Taddei fue parte del Jeans original

Instagram

Angie Taddei tiene muy claro el momento en que el grupo Jeans se “rompió”.

Actualmente, Angie junto con Regina y Melissa forman Grupo JNS, que se presenta bajo la representación de Ari Borovoy.
Pero también existe Jeans, un grupo bajo la tutela de Alex Sirvent y su hija Paty Sirvent.
La historia se remonta a finales de la década de los 90, cuando Alejandro Sirvent formó este grupo con su hija Paty como una de las integrantes.
El éxito les llegó pronto y el grupo, con algunos cambios de integrantes se mantuvo activo hasta 2008.
Grupo JNS apareció en 2015 mientras que Jeans apenas debutó en 2025. Ambos grupos se disputan el derecho de originalidad.
TE RECOMENDAMOS: La Vecindad de ‘El Chavo del 8’ está de luto, fallece la productora clave en los programas de Gómez Bolaños

¿Qué pasó con Angie Taddei en Jeans?

Ahora, Angie recuerda que el punto de quiebre de aquella primera etapa de Jeans estuvo relacionado con el fundador del grupo, Alejandro Sirvent.

“Comenzaron a decirnos: ´el señor las creó´. Y yo: espérame, espérame.; la que no durmió fui yo, la que le echaba ganas y se echaba tres shows al día fui yo, la que no durmió fui yo y la que se perdía las las vacaciones familiares, fui yo, no ese señor”.

Taddei cuenta que los problemas fueron cada vez más complejos porque las integrantes comenzaron a tener inquietudes artísticas más allá de cumplir con un rol establecido.

“La artista se convierte por sí misma, tú eres la que pone su magia”.

Taddei habló en el podcast Escucha mx sobre la manera en que es conflicto se convirtió en el detonante que finalmente rompió al grupo.

“Jeans no era nuestro porque eran unas fichitas que movían y les decían qué hacer, pero en el camino empezaron a salir las artistas que éramos y decíamos: yo quiero sonar así y quiero cantar eso”

¿Por qué se separon las Jeans?

Taddei fue enfática en la manera en que el control que se quería ejercer sobre ellas abarcaba casi cualquier aspecto de su vida artística.

“Nos comenzamos a cuestionar todo, decíamos: ¿cómo: tú eres mi mánager y por eso tu me vas a decir qué decir? Empezó a salir nuestra propia voz”.

Finalmente, asegura, la separación de jeans no fue una cuestión superficial, sino la búsqueda profunda de su propia voz artística.

Jeans Angie Taddei Paty Sirvent
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
La-Bebeshita-Nicola.jpg
Famosos
‘La Bebeshita’ confiesa que salió con Nicola Porcella y lo CALIFICA con 10/10 entre los besos y apapachos
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mamá-Juan-Soler.jpg
Famosos
Juan Soler enfrenta con temor el ALZHEIMER que sufre su mamá: “no quiero despedirme a la distancia”
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Carlos-Rivera-Erika-Alcocer.jpg
Famosos
Erika Alcocer destapa que Carlos Rivera no le PERDONÓ por 6 años que eligiera a Maluma en ‘La Voz’
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Mauricio-Castillo-Adal.jpg
Famosos
Mauricio Castillo se siente TRAICIONADO por Adal Ramones: “No sé si alguna vez fuimos amigos”
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
La-Voz-Kids (1).jpg
Viral
Tragedia en ‘La Voz Kids’, muere BRUTALMENTE atropellada exparticipante a los 19 años; el conductor escapó
La joven cantante cruzaba una carretera junto a un compañero de trabajo cuando perdió la vida.
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Héctor-Zamorano.jpg
Famosos
Héctor Zamorano y la denuncia de ACOSO sexual de la que fue víctima por un ejecutivo de ‘La Academia’
El fallecido cantante destapó que en su paso por el reality un ejecutivo de Azteca lo quiso presionar para tener relaciones sexuales.
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Kevin-Johnson.jpg
Viral
Estrella de la NFL es hallado sin vida en un campamento para personas sin hogar; lo habían APUÑALADO
Kevin Johnson fue encontrado muerto en Los Ángeles e investigan su fallecimiento como un posible homicidio.
Febrero 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nodal-Cazzu.jpg
Famosos
Christian Nodal se le va a la yugular a Cazzu en nueva polémica: “Se ocupan dos neuronas”
Una canción desató un nuevo enfrentamiento.
Febrero 24, 2026
 · 
MrPepe Rivero