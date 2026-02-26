Angie Taddei no perdona al creador de Jeans: “A mí nadie me inventó”

Angie Taddei tiene muy claro el momento en que el grupo Jeans se “rompió”.

Actualmente, Angie junto con Regina y Melissa forman Grupo JNS, que se presenta bajo la representación de Ari Borovoy.

Pero también existe Jeans, un grupo bajo la tutela de Alex Sirvent y su hija Paty Sirvent.

La historia se remonta a finales de la década de los 90, cuando Alejandro Sirvent formó este grupo con su hija Paty como una de las integrantes.

El éxito les llegó pronto y el grupo, con algunos cambios de integrantes se mantuvo activo hasta 2008.

Grupo JNS apareció en 2015 mientras que Jeans apenas debutó en 2025. Ambos grupos se disputan el derecho de originalidad.

¿Qué pasó con Angie Taddei en Jeans?

Ahora, Angie recuerda que el punto de quiebre de aquella primera etapa de Jeans estuvo relacionado con el fundador del grupo, Alejandro Sirvent.

“Comenzaron a decirnos: ´el señor las creó´. Y yo: espérame, espérame.; la que no durmió fui yo, la que le echaba ganas y se echaba tres shows al día fui yo, la que no durmió fui yo y la que se perdía las las vacaciones familiares, fui yo, no ese señor”.

Taddei cuenta que los problemas fueron cada vez más complejos porque las integrantes comenzaron a tener inquietudes artísticas más allá de cumplir con un rol establecido.

“La artista se convierte por sí misma, tú eres la que pone su magia”.

Taddei habló en el podcast Escucha mx sobre la manera en que es conflicto se convirtió en el detonante que finalmente rompió al grupo.

“Jeans no era nuestro porque eran unas fichitas que movían y les decían qué hacer, pero en el camino empezaron a salir las artistas que éramos y decíamos: yo quiero sonar así y quiero cantar eso”

¿Por qué se separon las Jeans?

Taddei fue enfática en la manera en que el control que se quería ejercer sobre ellas abarcaba casi cualquier aspecto de su vida artística.

“Nos comenzamos a cuestionar todo, decíamos: ¿cómo: tú eres mi mánager y por eso tu me vas a decir qué decir? Empezó a salir nuestra propia voz”.

Finalmente, asegura, la separación de jeans no fue una cuestión superficial, sino la búsqueda profunda de su propia voz artística.

