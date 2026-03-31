Lyn May INDISCRETA cuenta la verdad: ¿A dónde viajaba Aracely Arámbula con sus hijos?

“Sí, se fue a dejarlos, por eso es que no entró (a Perfume de Gardenia), tenía que llevar a sus hijos allá”.

Atrevida y sin guardarse nada, la vedette Lyn May echó de cabeza a su excompañera en ‘Perfume de Gardenia’, Aracely Arámbula, esto después de que se filtraran las imágenes de los jóvenes junto a la actriz en el aeropuerto. Y también, justo después de alegar que no protagonizaría la puesta por cuestiones personales.

“Están estudiando en Inglaterra. Sí, se fue a dejarlos, por eso es que no entró (a Perfume de Gardenia), tenía que llevar a sus hijos allá. Ellos no se van a dedicar a esto, van a ser doctores, o no sé que van a hacer, pero están muy bien educados”, declaró Lyn.

“Aracely Arámbula para mí es un tesoro, nos conocemos hace como 30 años, cuando ella era una niña. Íbamos al gimnasio, y es para mí la mujer más linda del mundo”, dijo.

En un reciente encuentro con la prensa, la bailarina destapó la verdad y relató que Arámbula y sus hijos viajaron a Londres.TE RECOMENDAMOS:La prensa le cuestionó a la acapulqueña sobrey si ahora que vivan en Inglaterra podrán tener mas convivencia, a lo que enfatiza respondió: “Se está perdiendo de unos hijos hermosos y de una señora tan preciosa como Aracely, no la hay, nunca se la va a encontrar el pende*o ese”.Y tampoco ocultó que prefiere trabajar con Aracely y que la extraña en el teatro.Al tiempo, sobre el trato y cómo se lleva con Marjorie de Sousa, quien entró al quite para protagonizar la obra que dejó Arámbula, a días de su estreno, comentó:

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“No la conozco bien, es una linda señora, pero no la conozco, tengo dos días de conocerla, no la he tratado”, concluyó.