Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Lyn May INDISCRETA cuenta la verdad: ¿A dónde viajaba Aracely Arámbula con sus hijos?

La vedette no se guardó nada y reveló a donde se encuentran los hijos de ‘La Chule’ y ‘El Sol’.

Marzo 31, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Lyn-May-Aracely-Arambula.jpg

Lyn May expusó que Aracely se llevó a sus hijos a estudiar a Inglaterra.

YouTube/Instagram

“Sí, se fue a dejarlos, por eso es que no entró (a Perfume de Gardenia), tenía que llevar a sus hijos allá”.

Atrevida y sin guardarse nada, la vedette Lyn May echó de cabeza a su excompañera en ‘Perfume de Gardenia’, Aracely Arámbula, esto después de que se filtraran las imágenes de los jóvenes junto a la actriz en el aeropuerto. Y también, justo después de alegar que no protagonizaría la puesta por cuestiones personales.

En un reciente encuentro con la prensa, la bailarina destapó la verdad y relató que Arámbula y sus hijos viajaron a Londres.

“Están estudiando en Inglaterra. Sí, se fue a dejarlos, por eso es que no entró (a Perfume de Gardenia), tenía que llevar a sus hijos allá. Ellos no se van a dedicar a esto, van a ser doctores, o no sé que van a hacer, pero están muy bien educados”, declaró Lyn.

TE RECOMENDAMOS: El ROSTRO del hijo mayor de Luis Miguel con Aracely Arámbula es mostrado por primera vez en una exclusiva de “Ventaneando”

La prensa le cuestionó a la acapulqueña sobre Luis Miguel y si ahora que vivan en Inglaterra podrán tener mas convivencia, a lo que enfatiza respondió: “Se está perdiendo de unos hijos hermosos y de una señora tan preciosa como Aracely, no la hay, nunca se la va a encontrar el pende*o ese”.
Y tampoco ocultó que prefiere trabajar con Aracely y que la extraña en el teatro.

“Aracely Arámbula para mí es un tesoro, nos conocemos hace como 30 años, cuando ella era una niña. Íbamos al gimnasio, y es para mí la mujer más linda del mundo”, dijo.
Te puede interesar...
cruz-martinez-villarreal-audiencia-.jpg
Famosos
Esto dijo Alicia Villarreal al salir de la primera audiencia fallida con Cruz Martínez
Abril 24, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia villarreal cruz martinez divorcio
Famosos
Se confirman cargos por los que Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez
Febrero 21, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia villarreal reclamos arturo carmona
Famosos
Alicia Villarreal explotó contra Arturo Carmona y le hizo un fuerte reclamo sobre su relación con Cruz Martínez
Marzo 11, 2025
 · 
Andrea Ávila
ALICIA-villarreal-denuncia-cruz-tentativa.jpg
Famosos
Alicia Villarreal ratificó su DENUNCIA contra Cruz Martínez pero no confirmó de qué cargos lo acusa
Febrero 20, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia-violencia-auxilio.jpg
Famosos
Captan a Alicia Villarreal en reunión con sus abogados en CDMX tras pedir auxilio por violencia intrafamiliar
Febrero 18, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia villarreal cruz martínez
Famosos
Así fue la turbulenta relación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez: todas las polémicas y su divorcio
Febrero 17, 2025
 · 
Alexis Ceja
alicia villarreal.jpg
Famosos
Alicia Villarreal habla tras vinculación a proceso de Cruz “N": “Mi único lugar seguro es el escenario”
Noviembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
Al tiempo, sobre el trato y cómo se lleva con Marjorie de Sousa, quien entró al quite para protagonizar la obra que dejó Arámbula, a días de su estreno, comentó:

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Qué le pasó a Aracely Arámbula y quién la SUPLIRÁ en ‘Perfume de Gardenia’? El productor cuenta la verdad

“No la conozco bien, es una linda señora, pero no la conozco, tengo dos días de conocerla, no la he tratado”, concluyó.

Aracely Arámbula Lyn May
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Julio-Preciado.jpg
Famosos
Julio Preciado llega de emergencia al hospital tras sufrir FUERTES DOLORES y una parálisis facial
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Jorge-Dalessio-Marichelo.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio responde ante los rumores de SEPARACIÓN con Marichelo; esto es lo que se sabe
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
esteban-macias-tacones-rojos.jpg
Famosos
Esteban Macías llegó con tacones rojos a evento con Meryl Streep; ¡Su novia le eligió el look!
Marzo 30, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Mariana-Colosio-Elizabeth-Dupeyron.jpg
Famosos
Reaparece hija de Colosio y le cuestionan por la muerte del hijo de Elizabeth Dupeyrón: “Lo tuvo AGONIZANDO tres días”
Marzo 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Pamela-Genini.jpg
Viral
Famosa modelo italiana fue asesinada por su exprometido… ¡y ahora ROBAN su cabeza de su tumba!
Hace 5 meses, el hombre con el que se casaría le arrebató la vida a sus 29 años.
Marzo 31, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
curvy-luto.jpg
Famosos
Curvy Zelma se desploma en “La Casa de los Famosos” Telemundo al enterarse de la muerte de su padre
Reveló que a su padre le amputaron la pierda que le quedaba. Descanse en paz.
Marzo 30, 2026
 · 
TVyNovelas
Ari-Borovoy-Violeta-Isfel.jpg
Famosos
Violeta Isfel, otra que se lanza contra Ari Borovoy: “no está padre que tengas que estar MENDIGANDO TU LANA”
La actriz habló de la invitación que le hicieron para ‘2000’s x Siempre’ y cómo terminó decepcionada.
Marzo 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Curvy-Zelma-muere-padre.jpg
Famosos
Padre de ‘Curvy Zelma’ MUERE mientras ella está dentro de ‘La Casa de los Famosos’; ¿saldrá hoy en la noche?
Nadie sabe cómo actuará la producción del reality, pues es la primera vez que ocurre el deceso de un familiar.
Marzo 30, 2026
 · 
Ericka Rodríguez