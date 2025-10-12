Suscríbete
Karina Torres prefiere "¿Quién es la Mascara?"; le dijo no a "La Granja VIP"

La influencer publicó un video en colaboración con el reality show de Televisa

October 12, 2025 • 
Alejandro Flores
karina torres.jpg

Karina Torres dio pistas

Instagram

Karina Torres y "¿Quién es la Máscara?” publicaron un video conjunto que levantó las sospechas de sus seguidores.

La identidad de los famosos y artistas que están detrás de las máscaras son un secreto guardado con mucho sigilo en cada temporada pero siempre también hay pistas con las que el televidente juega a adivinar.
En la temporada que inicia hoy a las 8 de la noche por Las estrellas, la cuenta oficial del programa lanzó un promocional en el que se escucha a uno de los concursantes, desde detrás de su Máscara, dar unas pistas a los investigadores del panel (Juanpa Zurita, Ana Brenda Contreras, Carlos Rivera y Anahí).

“Soy amiga de Wendy Guevara”, dice la famosa misteriosa. “Esa es una buena pista”, dice el conductor del programa Omar Chaparro.

La sospecha de Karina Torres

Con ese antecedente, Karina Torres, amiga de Wendy Guevara, publicó el video en colaboración con la cuenta oficial en el que da otras pistas.

“Ya este domingo comienza "¿Quién es la máscara?” Los invito a que vayamos y la veamos, yo me voy a quedar en casa, relajada, disfrutando La máscara... o uno nunca sabe: qué tal en una de esas hasta salgo por ahí hermanas, de inventada”.

El video es parte de una transmisión en vivo en la que Karina Torres respondió algunas preguntas de sus seguidores.

Una de ellas es sí estará en La Granja VIP, el reality show que se transmitirá en el mismo horario dominical que "¿Quién es la máscara?”

"¿Que si voy a estar en La Granja? No, no voy a estar”, dijo en tono contundente.

En cambio, varias veces insistió en que “en una de esas salgo en La máscara”. Y constantemente recalcó que su programa favorito es el reality show de Televisa.

“Uno nunca sabe, yo ya les dije que nunca me cierro a nada en ningún aspecto”

¿Quién Es La Máscara? Karina Torres
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
