Famosos

Fede Dorcaz ensayaba en Televisa para ‘Las Estrellas Bailan en Hoy': Estas fueron sus últimas fotos

Descanse en paz el cantante argentino.

October 10, 2025 • 
MrPepe Rivero
fede-dorcaz-luto-hoy.jpg

Fede Dorcaz estaría en Las estrellas bailan en hoy

Instagram

Este lunes 13 de octubre inicia la nueva temporada de ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’. Entre los concursantes, estaría Fede Dorcaz, quien fue asesinado en calles de CDMX la noche del 9 de octubre.

Fede Dorcaz sería pareja de baile de Mariana Ávila, quien apenas ayer fue confirmada para la competencia.

El programa Hoy emitió un emotivo comunicado y lo despidieron con emotivas palabras en el programa de este viernes 10 de octubre.

“La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila.

“Mariana y Fede era una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre. Descanse en paz Fede Dorcaz”, escribieron en la cuenta de Instagram del programa Hoy.

Las últimas publicaciones de Fede Dorcaz

Minutos antes de ser víctima de un acto de violencia en calles de la CDMX, Fede Dorcaz estuvo en Televisa San Ángel.

Y es que, aunque todavía no lo confirmaban en televisión, ya era parte de los ensayos para ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

Otros famosos que participan en el concurso, como Jade Fraser y Kunno, se conmovieron con la noticia y resaltaron que ahora tienen un ángel, y que bailarían en su honor.

fede-dorcaz--.jpg

Fede Dorcaz

Instagram

Hace un par de días, también lo vimos en los pasillos, y te compartimos sus fotos dentro de la galería de paparazzi en Instagram:

Fede Dorcaz Luto Las Estrellas Bailan en Hoy
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
