Juan Gabriel tenía un rancho en Miami de 2 millones de dólares con lago artificial; así era por dentro

El reciente documental de Juan Gabriel en ViX “Divo o muerto”, reveló entre otras cosas que el cantante tenía una costumbre peculiar: comprar propiedades.

El cantante disfrutaba de invertir su dinero en casas y ranchos que le permitían tener varios lugares de descanso, dependiendo del lugar en el que trabajaba durante as giras o grabaciones de discos.

A finales del siglo XX, Juanga se dio uno de esos gustos al comprar una rancho que destacaba por el lujo de su edificación, su extensión y sus amenidades.

En el número de la tercera semana de enero de TVyNovelas se publicaron imágenes del interior de ese rancho cuyo valor de comercialización era de 2 millones de dólares, es decir, unos 36 millones de pesos.

Así era el rancho de Juan Gabriel cerca de Miami

En ese reporte se consigno que Juan Gabriel pasaba gran parte de su tiempo “en lo que podría ser un paraíso en la tierra: se trata de la residencia que el prolífico a cantautor procede en el estado de Florida Estados Unidos y es una especie de rancho lujosísimo”.

Las fotos dan testimonio de las enormes extensiones de vegetación que rodean el casco del rancho, una construcción igual de impresionante.

“La mansión del intérprete de “Amor eterno” se ubica en el área exclusiva de Fort Lauderdale, a una hora de Miami; fue construida en 1974 y cuenta con nueve habitaciones cancha de tenis piscina y un lago artificial y está rodeado de la mejor vegetación entre árboles frutales y los más exóticas plantas”.

Así era el rancho TVyNovelas

Al morir, el testamento de Juan Gabriel, dio cuenta de que acumuló más de 100 propiedades, aunque muchas de ellas estaban abandonadas o en desuso, como el conocido como “Rancho Ivjohaje”, en el que crió a sus hijos en sus primeros años.

Sobre el rancho en Miami, en su momento se informó: