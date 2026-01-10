Murió el cantante Yeison Jiménez a los 34 años “en un avión que se incendió en vuelo”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, informó en redes sociales sobre un accidente aéreo “que al parecer se incendio en vuelo, en las cercanías de Paipa”. En dicha nave viajaba el cantante Yeison Jiménez, representante de la música popular en Colombia.

El pequeño avión con matrícula N325FA tenía seis ocupantes, todos perdieron la vida.

La situación ocurrió en Paipa, en el municipio de Boyacá, y el avión tenía destino a Medellín. Sin embargo, la avioneta se incendió y terminó incinerada en un campo abierto.

“Desde Canal RCN lamentamos la partida del cantante de música popular Yeison Jiménez, quien falleció en un accidente aéreo. Mucha fuerza para todos sus familiares, colegas, seguidores y amigos”.

Confirmaron nombres de las víctimas que murieron con Yeison Jiménez

Los seis ocupantes de la avioneta eran: el piloto y cinco pasajeros, entre ellos el cantante Yeison Jiménez, quien se disponía a cumplir con su agenda de trabajo en Medellín. Los nombres de las demás víctimas son: Juan Manuel Rodríguez, Oscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, así como el Capitan Hernando Torres.

Lamentablemente han muerto seis personas en un avión que al parecer se incendio en vuelo, en las ceecanías de Paipa pic.twitter.com/iFDCxzIu9M — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 10, 2026

Yeison Jiménez era muy querido en Colombia, pues comenzó su carrera musical desde que era niño. Tenía el logro de abarrotar el Estadio Nemesio Camacho en Bogotá, Colombia. De hecho, pensaba presentarse nuevamente en ese recinto en marzo próximo.

Noticias Caracol mantiene cobertura en vivo: