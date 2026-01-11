Divulgan imágenes de Yeison Jiménez horas antes de su muerte

La muerte de Yeison Jiménez conmocionó no sólo por lo violento del accidente en el que murió, también por las circunstancias que lo rodearon.

Por ejemplo, el hecho de que apenas hace unas semanas declaró en una entrevista que tuvo tres premoniciones sobre su muerte y en todas ellas la causa era un avión fatal.

Yeison siempre fue un hombre creyente pero a partir de esas premoniciones (en las que recibió un mensaje divino sobre su misión en esta Tierra) comenzó a hablar de la posibilidad de dejar la música profana para dedicarse a la alabanza cristiana.

Sus amigos también hablan de que Yeison estaba a punto de anunciar un año sabático, el cual comenzaría en cuanto terminará la gira de conciertos que tenía planeada para el primer trimestre de 2026.

En medio de estos trágicos proyectos inconclusos, se dieron a conocer las que serían las últimas imágenes con vida de Yeison Jiménez.

¿Qué hizo Yeison Jiménez en Belén, horas antes de su muerte?

El diario El Tiempo, de Colombia, obtuvo la grabación de una famosa tienda de la localidad de Belén, ubicada dentro del departamento de Boyacá.

Unas tres horas antes del fatal accidente aéreo en el que murió, el cantante aparece entrando a esa tienda para preguntar por el mejor queso campesino.

El Tiempo informó:

“Una de las jóvenes quien estaba atendiendo en ese momento dio su testimonio a EL TIEMPO: “Entró acompañado de tres personas, preguntó por nuestros productos, comió queso con bocadillo y nos pudimos tomar una foto con él”.

Luego de sus compras en la tienda, Yeison Jiménez debió dirigirse por carretera a Paipa, otra localidad dentro del mismo departamento de Boyacá, y que está a unos 50 minutos de distancia.

⚫️EL TIEMPO conoció uno de los últimos videos con vida de Yeison Jiménez y sus músicos antes de fallecer en un trágico accidente este 10 de enero. El grupo visitó en horas de la tarde un establecimiento de productos típicos boyacenses.



La dueña del local le dijo a este diario… pic.twitter.com/56yas40Jbc — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 11, 2026

En Paipa, Jiménez abordó el vuelo privado en el avión ligero que no tuvo el suficiente impulso para despejar y que terminó chocado e incendiado en un potrero cerca del aeropuerto de Paipa.

