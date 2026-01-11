Suscríbete
Divulgan imágenes de Yeison Jiménez horas antes de su muerte

El cantante dejó pendientes varios proyectos de vida, incluyendo el deseo de dedicarse a la música cristiana

Enero 11, 2026 
Alejandro Flores
yeison jimenez (1).jpg

Yeison Jiménez pasó a comprar golosinas

Instagram y El Tiempo

La muerte de Yeison Jiménez conmocionó no sólo por lo violento del accidente en el que murió, también por las circunstancias que lo rodearon.

Por ejemplo, el hecho de que apenas hace unas semanas declaró en una entrevista que tuvo tres premoniciones sobre su muerte y en todas ellas la causa era un avión fatal.
Yeison siempre fue un hombre creyente pero a partir de esas premoniciones (en las que recibió un mensaje divino sobre su misión en esta Tierra) comenzó a hablar de la posibilidad de dejar la música profana para dedicarse a la alabanza cristiana.
Sus amigos también hablan de que Yeison estaba a punto de anunciar un año sabático, el cual comenzaría en cuanto terminará la gira de conciertos que tenía planeada para el primer trimestre de 2026.
En medio de estos trágicos proyectos inconclusos, se dieron a conocer las que serían las últimas imágenes con vida de Yeison Jiménez.

¿Qué hizo Yeison Jiménez en Belén, horas antes de su muerte?

El diario El Tiempo, de Colombia, obtuvo la grabación de una famosa tienda de la localidad de Belén, ubicada dentro del departamento de Boyacá.
Yeison Jiménez: su hija llora su muerte y su mentor revela su última conversación

Unas tres horas antes del fatal accidente aéreo en el que murió, el cantante aparece entrando a esa tienda para preguntar por el mejor queso campesino.
El Tiempo informó:

“Una de las jóvenes quien estaba atendiendo en ese momento dio su testimonio a EL TIEMPO: “Entró acompañado de tres personas, preguntó por nuestros productos, comió queso con bocadillo y nos pudimos tomar una foto con él”.

Luego de sus compras en la tienda, Yeison Jiménez debió dirigirse por carretera a Paipa, otra localidad dentro del mismo departamento de Boyacá, y que está a unos 50 minutos de distancia.

En Paipa, Jiménez abordó el vuelo privado en el avión ligero que no tuvo el suficiente impulso para despejar y que terminó chocado e incendiado en un potrero cerca del aeropuerto de Paipa.

Yeison Jiménez
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
