Asesinan a Fede Dorcaz: El cantante argentino participaría en ‘Las Estrellas bailan en hoy’

La noticia de la muerte de un joven talento vuelve a cimbrar el medio del espectáculo, pues se confirmó que el cantante Fede Dorcaz fue asesinado la noche del miércoles 9 de octubre en calles de la CDMX.

En un comunicado de su oficina de representación, se confirma que el cantante, compositor, modelo y artista argentino, fue víctima de un acto de violencia “que lamentablemente refleja la situación de inseguridad que enfrentamos en el país”.

“Fede Dorcaz era un artista lleno de sueños y metas por cumplir. Su partida deja un profundo vacío entre quienes lo conocieron, trabajaron con él y lo admiraban.

“Su legado artístico y humano vivirá en el corazón de todos los que lo amamos y acompañamos en su camino”, dice el comunicado de la oficina de prensa Gus Rincón.

Su familia estaba en Mallorca, por lo que se espera que viajen a México para darle el último adiós.

Fede Dorcaz participaría en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’

Este lunes 13 de octubre inicia la competencia dentro del programa Hoy, que por varias temporadas ha catapultado talentos. ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’ tenía previsto anunciarlo como participante...

“Era un proyecto que representaba para él un paso significativo en su crecimiento profesional”, dice el comunicado de su oficina de prensa.

Dentro del programa Hoy lo despidieron con emotivas palabras. Fede iba a ser pareja de baile con Mariana Ávila.

“La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede era una de nuestrs parejas previstas para la nueva temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre... Descanse en paz Fede Dorcaz”.

¿Qué cantaba Fede Dorcaz?

Después del éxito de su álbum debut Instinto, Fede Dorcaz, conocido como “El Príncipe”, presentó en abril su sencillo titulado “Demasiado Tarde”, un tema que conquistó los corazones de su público con su estilo pop fresco y urbano.

En meses recientes, también estrenó canciones como Loser y A su medida.

Durante su carrera, lo vimos en distintos eventos, siempre amable para la cámara de TVyNovelas.

Descanse en paz.