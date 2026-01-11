Suscríbete
Famosos

La infidelidad por la que Vanessa Claudio rompió con Carlos Arenas: “le pedí nombre y chat”

Los conductores se hicieron novios en 2014, luego de un beso que Carlos Arenas “le robó” en televisión en vivo

Enero 11, 2026 • 
Alejandro Flores
carlos arenas vanmessa claudio.jpg

Vanessa Claudio ha acusado a Carlos Arenas de infiel y tóxico

Instagram

“Dale pa’ trás”, le gritó Vanessa Claudio a Carlos Arenas.

Iban en motocicleta juntos y de acuerdo con el relato de la conductora, Arenas se puso muy nervioso porque ahí comenzó el reclamo por su infidelidad.
Vanessa y Carlos fueron novios en 2014, relación que comenzó luego de que él se tomó el atrevimiento de “robarle” un beso en vivo durante el programa matutino en el que ambos participaban.
Esa misma situación la repitió Carlos Arenas esta semana pero ahora con Ximena Córdoba en “Cuéntamelo ya”. Este nuevo beso provocó la reacción de Vanessa, quien publicó un video en el que le restó importancia usando el trend de “esa historia ya se contó”.

@vanessaclaudiooficial

♬ sonido original - 24hrsofjuls

Las acusaciones de Vanessa Claudio contra Carlos Arenas

La conductora ha narrado en varias ocasiones que su noviazgo su Arenas fue tormentoso. “Una pesadilla”, le dijo a Mara Patricia Castañeda en una entrevista para su canal de Youtube.
De acuerdo con su narración de aquel día en que descubrió la infidelidad, Vanessa le exigió lo que nunca: “Quiero que en este momento me digas el nombre de ella y me muestres su conversación”.

Sigue leyendo:
ALICIA VILARREAL Y DULCE.jpg
Famosos
Alicia Villareal enterneció con su desgarradora despedida para Dulce: el VIDEO viral
Diciembre 26, 2024
 · 
Judith Martínez
alicia villarrreal navidad cibad hernandez.jpg
Famosos
Alicia Villarreal presume su primera Navidad con su novio Cibad Hernández
Diciembre 24, 2025
 · 
Alejandro Flores
Cruz Martínez y Alicia Villarreal.jpg
Famosos
Ni una ni dos: ¿cuántas veces denunció Alicia Villarreal a Cruz Martínez?
Mayo 12, 2025
 · 
Pamela Rodríguez
alicia villarreal cruz martinez divorcio
Famosos
Se confirman cargos por los que Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez
Febrero 21, 2025
 · 
TVyNovelas

Dice Vanessa Claudio que “el hombre estaba mal” y que negaba el señalamiento. Pero estaba tan nervioso que se detuvo a medio camino (iba en la moto) para tratar de convencerla de que no había sido infiel.
Pero finalmente le mostró la conversación a Vanessa y para ella no hubo duda: Carlos Arenas la engañaba.

@marapatriciacastaneda

Vanessa Claudio nos revela la pesadilla que vivió junto a Carlos Arenas, quien le fue INFIEL durante su noviazgo. Entrevista completa en mi canal de YouTube. #marapatriciacastañeda #encasademara #vanessaclaudior #infidelidad #polemica

♬ sonido original - Mara Patricia Castaneda

En esa conversación, Carlos le escribió: “vente acá a dormir”.
Además, la conductora asegura que Carlos Arenas la celaba de manera tóxica, hasta el grado de querer ordenarle cómo vestir y acusarla de coquetear con otros conductores.

vanessa claudio
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
jose alberto patiño ariel.jpg
Famosos
Ganó el Ariel en 2025 pero ahora pide ayuda económica pues vive en un albergue de la CDMX
Enero 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
yeison-jimenez-avion-sueno.jpg
Famosos
Se cumplió el presagio: Yeison Jiménez había soñado 3 veces que moriría en un accidente de avión
Enero 10, 2026
 · 
MrPepe Rivero
yeison-jimenez-avion.jpg
Famosos
Murió el cantante Yeison Jiménez a los 34 años “en un avión que se incendió en vuelo”
Enero 10, 2026
 · 
MrPepe Rivero
lorenzo figueroa.jpg
Famosos
Hijo de Chayanne sorprende a sus fans al revelar que tiene novia
Enero 10, 2026
 · 
Alejandro Flores
natasha-hilos-pasado.jpg
Telenovelas
Natasha Duperyón arrasó en “Los hilos del pasado” al raparse como ‘Tamara’ en Italia
Hizo su propia versión y se llevó el reconocimiento del productor.
Enero 10, 2026
 · 
MrPepe Rivero
maria felix luis martinez.jpg
Famosos
La historia oculta del origen del heredero universal de María Félix
¿Cómo llegó Luis Martínez de Anda a la vida de la diva mexicana?
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
shakira mhoni vidente.jpg
Famosos
Shakira tropezará otra vez con un futbolista: Mhoni Vidente predice cómo le irá en el amor
La tarotista le echó la cartas a la cantante colombiana y encontró muchas coincidencias románticas
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
angelica vale jaime camil.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Angélica Vale NO recuerda la primera vez de Lety y don Fernando en la cama
“Te juro que esa escena la tenía borrada de mi mente”
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores