La infidelidad por la que Vanessa Claudio rompió con Carlos Arenas: “le pedí nombre y chat”

“Dale pa’ trás”, le gritó Vanessa Claudio a Carlos Arenas.

Iban en motocicleta juntos y de acuerdo con el relato de la conductora, Arenas se puso muy nervioso porque ahí comenzó el reclamo por su infidelidad.

Vanessa y Carlos fueron novios en 2014, relación que comenzó luego de que él se tomó el atrevimiento de “robarle” un beso en vivo durante el programa matutino en el que ambos participaban.

Esa misma situación la repitió Carlos Arenas esta semana pero ahora con Ximena Córdoba en “Cuéntamelo ya”. Este nuevo beso provocó la reacción de Vanessa, quien publicó un video en el que le restó importancia usando el trend de “esa historia ya se contó”.

Las acusaciones de Vanessa Claudio contra Carlos Arenas

La conductora ha narrado en varias ocasiones que su noviazgo su Arenas fue tormentoso. “Una pesadilla”, le dijo a Mara Patricia Castañeda en una entrevista para su canal de Youtube.

De acuerdo con su narración de aquel día en que descubrió la infidelidad, Vanessa le exigió lo que nunca: “Quiero que en este momento me digas el nombre de ella y me muestres su conversación”.

Dice Vanessa Claudio que “el hombre estaba mal” y que negaba el señalamiento. Pero estaba tan nervioso que se detuvo a medio camino (iba en la moto) para tratar de convencerla de que no había sido infiel.

Pero finalmente le mostró la conversación a Vanessa y para ella no hubo duda: Carlos Arenas la engañaba.

En esa conversación, Carlos le escribió: “vente acá a dormir”.

Además, la conductora asegura que Carlos Arenas la celaba de manera tóxica, hasta el grado de querer ordenarle cómo vestir y acusarla de coquetear con otros conductores.

