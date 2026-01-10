Suscríbete
Telenovelas

Natasha Duperyón arrasó en “Los hilos del pasado” al raparse como ‘Tamara’ en Italia

Hizo su propia versión y se llevó el reconocimiento del productor.

Enero 10, 2026 • 
MrPepe Rivero
natasha-hilos-pasado.jpg

Natasha Dupeyrón en Los hilos del pasado

Televisa

Esta semana en “Los hilos del pasado”, el personaje de Natasha Dupeyrón tuvo momentos impresionantes; desde el asesinato de su madre con unas tijeras hasta raparse en las calles de Italia.

Este viernes finalmente salió al aire la tan esperada escena donde ‘Tamara’ se rapa en un momento de locura tras perder a su amor. Hace un cuarto de siglo impresionó Cynthia Klitbo por realizar esa escena en Francia, y con la nueva versión de ‘El privilegio de amar’, la expectativa rondó a Natasha.

“Fue muy emocionante estar en esa ciudad. Valió la pena”, dijo Natasha Dupeyrón al ver el resultado en pantalla.

Después de perder a ‘Carlos’ (Emmanuel Palomares), ‘Tamara’ entra en un estado de negación y inestabilidad mental en las calles de Italia, hasta donde fue a perseguirlo. Fue en la Piazza del Duomo de Milán donde la actriz tomó las tijeras y se rapó.

Las felicitaciones del productor

“Era la Piazza del Duomo de Milán con muchísima gente, era estudiar el horario, la luz y el día, y se decidió que el mejor día para grabarlo sería un sábado en la mañana, temprano, así lo hicimos”, dijo José Alberto Castro en entrevista con Las Estrellas.

"(La escena) Corrió sin problema, la gente fue muy respetuosa todo el tiempo. Fue un trabajo muy arduo de parte de Natasha; tomó una decisión complicada, se sabe que el cabello en la mujer es fundamental, y cuando ella aceptó y platicamos, ella traía un trabajo muy fuerte”.

“Quedé maravillado con el trabajo de Natasha, por su capacidad y talento”.

José Alberto ‘El Güero’ Castro felicitó a Natasha: “Estoy agradecido con ella por la disposición, el interés, el pensar en su personaje. Ella tenía dudas, pero le dije desde el principio: ‘si no quieres, no te vas a rapar’. No era una condicionante. A medida que fue conociendo al personaje, ella me dijo ‘valdría la pena pensar si me rapo o no’”.

Natasha Dupeyrón Los hilos del pasado No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
