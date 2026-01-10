Suscríbete
La historia oculta del origen del heredero universal de María Félix

¿Cómo llegó Luis Martínez de Anda a la vida de la diva mexicana?

Enero 09, 2026 
Alejandro Flores
maria felix luis martinez.jpg

Luis Martínez y Maria Félix

Real Estate of María Félix

Como muchos aspectos de la vida de María Félix, su herencia ha sido un misterio sin resolver.

La opulencia con la que se presentaba en cada una de sus apariciones públicas hizo suponer que tenia una fortuna en millones de pesos y joyas y propiedades y arte.
Además, eso generó otro misterio: el del heredero universal, Luis Martínez de Anda, quien no era familiar de La Doña, sino su asistente.
¿Por qué la diva del cine mexicano le había dejado su herencia a él?
El Estate of María Félix es una empresa mexicana “que promueve el enaltecimiento de la imagen de María Félix, así como el legado cultural que la diva construyó a lo largo de su vida”.
Es, además, una empresa que tiene acceso directo a los archivos de María y su legado.
Y ahora ha publicado un audio que revela cuál es el origen de la relación de Luis Martínez de Anda y María Félix, una historia poco conocida y en la que está involucrado Ernesto Alonso, el mítico productor de telenovelas históricas y de género en Televisa.

¿Cómo llegó Luis Martínez a la vida de María Félix?

El audio es precisamente de Ernesto Alonso, quien narra la manera en que Luis llegó a la vida de la diva.

“Un día me llamó y me dijo: oye no tienes a alguien de confianza porque se me fue la persona que me veía a mí”.

TE RECOMENDAMOS: ¡Le cumple capricho! María Félix mandó construir un pasadizo secreto en un hotel de Guadalajara

De acuerdo con el relato que hace en el audio, Ernesto Alonso en ese tiempo había conocido a Luis, que era “un jovencito de 14 años”.

“De hecho, ella me habló y me dijo: oye, me mandaste a un niño”.

Con el paso de los años, Luis Martínez se ganó la confianza de María Félix y se convirtió no sólo en su chofer y asistente, sino en la persona que le ayudaba a resolver la vida cotidiana.

Eso explica por qué decidió dejaron como heredero, aunque la propia “Estate of María Félix” aclara que de ninguna manera eso significó convertirse en millonario instantáneo.

“Durante años, se tejieron leyendas sobre la herencia de María Félix, ícono eterno del cine mexicano. Portadas de revistas y titulares sensacionalistas hablaban de “millones y millones” dejados como fortuna, de mansiones secretas, joyas exóticas y cuentas inalcanzables. Pero detrás del mito mediático, la realidad ha sido muy distinta para el único heredero legal de la Doña: Luis Martínez de Anda”, publicó la empresa en otro mensaje de redes sociales.

De acuerdo con su recuento, lo ha hecho Luis es cumplir órdenes precisas para deshacerse de propiedades, joyas, dinero...

“Lejos de haber recibido una fortuna inmediata y desbordante, Luis heredó una responsabilidad monumental, instrucciones claras de venta y, sobre todo, deudas silenciosas que la prensa jamás quiso contar. Mientras se resolvía el juicio sucesorio, Martínez de Anda tuvo que hacer frente a gastos, trámites y litigios que se acumulaban como sombra bajo el brillo del nombre María Félix”

María Félix
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
