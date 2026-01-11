Se cumplió el presagio: Yeison Jiménez había soñado 3 veces que moriría en un accidente de avión

Este sábado 10 de enero perdió la vida el cantante Yeison Jiménez en un accidente donde el avión en el que viajaba quedó incendiado, privándolo de la vida a él y a cinco personas más.

Esta situación provocó luto en Colombia, donde era una figura querida de música popular. De hecho, cantaría por la noche, pero al filo de las 15:00 horas, su vida terminó repentinamente.

Medios colombianos han recordado que, en varias entrevistas recientes, Yeison Jiménez había compartido que soñó, al menos 3 veces, con un accidente de avión en el que moriría.

Sus declaraciones estremecen, pues las circunstancias de sus relatos coinciden con lo que le ocurrió en sus últimos segundos de vida.

Yeison Jiménez tuvo el sueño un par de veces en España. “Yo me sueño en gira en España, que el capitán me dice ‘estamos listos’ y yo le digo ‘vaya y dele la vuelta al avión’... Él me decía ‘Se me soltó un tubo, pero ya lo corregimos’... Despierto porque el capitán estaba alterado”.

“Eso fue el 24 de mayo del año pasado. Llego a mi casa en Medellín y quería dormir; me acuesto y vuelvo y sueño en la misma mi3rda. Me sueño el accidente. Y me sueño que yo tenía que haberle dicho eso al capitán”.

Al compartir su relato, Yeison se mostró conmovido y dijo sentirse mareado, al punto de pausar la entrevista.

“En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias y ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”.

Yeison Jiménez ya había tenido un incidente

“Ignoré las señales”, dijo al compartir que en un vuelo reciente que duró 3 minutos, “lastimosamente empiezo a ver toda mi vida pasando,ves al piloto desesperado; duramos 3 minutos en el aire”.

“Yo dije, ‘nos matamos’. Algo lo iluminó, la aguja de velocidad subió un poco y él estaba hablando con la torre de control”.

“Ese tema me trajo mucha depresión, decía ‘Dios mío, casi me voy’, lloraba. Saber que la vida es tan endeble, es un hilo...”, dijo conmovido.

Desafortunadamente, su presagio se cumplió este 10 de enero, y Yeison Jiménez finalmente murió a bordo de un avión.