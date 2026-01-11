Suscríbete
Famosos

Se cumplió el presagio: Yeison Jiménez había soñado 3 veces que moriría en un accidente de avión

Desafortunadamente, el cantante Yeison Jiménez murió en un grave accidente aéreo hoy 10 de enero de 2026.

Enero 10, 2026 • 
MrPepe Rivero
yeison-jimenez-avion-sueno.jpg

Yeison Jiménez

Instagram

Este sábado 10 de enero perdió la vida el cantante Yeison Jiménez en un accidente donde el avión en el que viajaba quedó incendiado, privándolo de la vida a él y a cinco personas más.

Esta situación provocó luto en Colombia, donde era una figura querida de música popular. De hecho, cantaría por la noche, pero al filo de las 15:00 horas, su vida terminó repentinamente.

Te puede interesar:
odalys ramirez pato borghetti
Famosos
Revelan verdaderas razones por las que Pato Borghetti y Odalys dejaron sus programas de TV al mismo tiempo
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Yolada-Andrade.jpg
Famosos
Cuñado de Yolanda Andrade se defiende de tenerla ‘secuestrada’: “están mintiendo”
Diciembre 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
arturo-carmona-cruz-melenie-.jpg
Famosos
Arturo Carmona le agradece a Cruz ‘N’ todo lo que hizo por su hija Melenie: “Para mí, es una persona muy tranquila”
Diciembre 29, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
niurka-novio-.jpg
Famosos
Niurka volvió a creer en el amor y se casará a sus 58 años: “La boda será el 1 de agosto de 2026"
Diciembre 29, 2025
 · 
Nayib Canaán

Medios colombianos han recordado que, en varias entrevistas recientes, Yeison Jiménez había compartido que soñó, al menos 3 veces, con un accidente de avión en el que moriría.

Sus declaraciones estremecen, pues las circunstancias de sus relatos coinciden con lo que le ocurrió en sus últimos segundos de vida.

Yeison Jiménez tuvo el sueño un par de veces en España. “Yo me sueño en gira en España, que el capitán me dice ‘estamos listos’ y yo le digo ‘vaya y dele la vuelta al avión’... Él me decía ‘Se me soltó un tubo, pero ya lo corregimos’... Despierto porque el capitán estaba alterado”.

“Eso fue el 24 de mayo del año pasado. Llego a mi casa en Medellín y quería dormir; me acuesto y vuelvo y sueño en la misma mi3rda. Me sueño el accidente. Y me sueño que yo tenía que haberle dicho eso al capitán”.

Al compartir su relato, Yeison se mostró conmovido y dijo sentirse mareado, al punto de pausar la entrevista.

“En uno de los sueños yo sí me soñé que nos habíamos matado y que salíamos por las noticias y ya era la tercera vez que me soñaba con eso. Dios me dio tres señales y yo no las entendí, no las capté”.

Yeison Jiménez ya había tenido un incidente

“Ignoré las señales”, dijo al compartir que en un vuelo reciente que duró 3 minutos, “lastimosamente empiezo a ver toda mi vida pasando,ves al piloto desesperado; duramos 3 minutos en el aire”.

“Yo dije, ‘nos matamos’. Algo lo iluminó, la aguja de velocidad subió un poco y él estaba hablando con la torre de control”.

“Ese tema me trajo mucha depresión, decía ‘Dios mío, casi me voy’, lloraba. Saber que la vida es tan endeble, es un hilo...”, dijo conmovido.

Desafortunadamente, su presagio se cumplió este 10 de enero, y Yeison Jiménez finalmente murió a bordo de un avión.

Yeison Jiménez Luto Colombia
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
yolanda andrade (4).jpg
Famosos
Melancolía embarga a Yolanda Andrade en plena enfermedad y muestra fotos familiares de cuando era niña
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
ursula pratts.jpg
Famosos
La admirable historia de la villana de telenovelas que tuvo que retirarse por una enfermedad silenciosa
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
yuri (1).jpg
Famosos
Netflix rechaza a Yuri con un proyecto que ya había grabado
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Kristal-Silva.jpg
Famosos
Conductores de ‘Venga la Alegría’ aseguran que Kristal Silva esta “INSOPORTABLE” desde ‘La Granja VIP’
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
angelica vale jaime camil.jpg
Telenovelas
20 años de “La fea más bella": Angélica Vale NO recuerda la primera vez de Lety y don Fernando en la cama
“Te juro que esa escena la tenía borrada de mi mente”
Enero 09, 2026
 · 
Alejandro Flores
Pareja-ataque-feminicidio.jpg
Viral
Cantante de cumbia vuelve a APUÑALAR a su esposa… ¡ya la había acuchillado cinco veces!
La mujer intentó escapar cuando lo vio que estaba a punto de volver a ser víctima.
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Cositas.jpg
Famosos
‘Cositas’ comparte video junto a hombre sin camisa y se desata ola de críticas; aclara todo “por sus niños”
Tras hacerse viral un video navideño, Alma Gómez Fuentes tuvo que afrontar las controversias.
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
María-León.jpg
Famosos
María León estalla contra su exnovio: “Espero que nadie se lo tope en su camino”
La cantante abrió un capítulo de su vida en el que su relación sentimental estuvo llena de malos ratos.
Enero 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez