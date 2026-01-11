Suscríbete
Yeison Jiménez: su hija llora su muerte y su mentor revela su última conversación

El cantante Yeison Jiménez murió en un trágico accidente aéreo

Enero 11, 2026 
Alejandro Flores
Yeison Jiménez fue un cantante de regional colombiano muy popular

El accidente en el que murió Yeison Jiménez todavía es un misterio.

Las autoridades de aeronáutica civil de Colombia trabajan para recuperar artefactos y pistas que puedan explicar las razones por las que el avión ligero del cantante colombiano no alcanzó a despegar y se estrelló mientras se incendiaba, la tarde de este 10 de enero.
Los bomberos trabajaron durante varias horas para apagar el incendio y ahora son los peritos los que están en el lugar del siniestro para hacer la investigación.

¿Qué dicen las autoridades del accidente fatal de Yeison Jiménez?

La Ministra de Transporte de Colombia, María Rojas, declaró a Caracol Noticias que la hasta ahora la investigación lo único que ha comprobado han sido las circunstancias del accidente.

“La avioneta avanzó y cuando tenía que despegar, no despegó, se estrelló y se incendió”.

Mientras tanto, la familia y los amigos de Yeison lamentan su muerte y publican mensajes conmovedores en redes sociales para recordarlo como un cantante excepcional y un ser humano amoroso.

“Te amo, papá. No sabes cuánto me parte ver tus videos y que no estés aquí”, escribió una de sus hijas, Camila Jiménez, en su cuenta de X.

Los últimos mensajes de Yeisón Jiménez

Por su parte, Georgy Parra, el productor musical detrás del éxito de Yeison y de muchos otros exponentes actuales de la música regional colombiana, publicó fragmentos de la última conversación que tuvo con el cantante.

“Mijo, vamos pa’ delante, lo quiero mucho”, le escribió Yeison hace unos días.

Parra y Jiménez conversaron varias veces durante estos primeros días de 2026 para darse ánimos y felicitarse por el Año Nuevo.

“A romper este 2026 mi negro”, le escribió Parra a Yeison al comentarle que esperaba encontrarlo esta semana en Medellín.

Los mensajes con su mentor

El periódico El Tiempo, por su partem,recogió testimonios en los que se asegura que Yeison tenía planes de casarse con Sonia Restrepo, madre de tres de sus hijos.

Yeison Jiménez
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
