Yeison Jiménez: su hija llora su muerte y su mentor revela su última conversación

El accidente en el que murió Yeison Jiménez todavía es un misterio.

Las autoridades de aeronáutica civil de Colombia trabajan para recuperar artefactos y pistas que puedan explicar las razones por las que el avión ligero del cantante colombiano no alcanzó a despegar y se estrelló mientras se incendiaba, la tarde de este 10 de enero.

Los bomberos trabajaron durante varias horas para apagar el incendio y ahora son los peritos los que están en el lugar del siniestro para hacer la investigación.

¿Qué dicen las autoridades del accidente fatal de Yeison Jiménez?

La Ministra de Transporte de Colombia, María Rojas, declaró a Caracol Noticias que la hasta ahora la investigación lo único que ha comprobado han sido las circunstancias del accidente.

“La avioneta avanzó y cuando tenía que despegar, no despegó, se estrelló y se incendió”.

TE RECOMENDAMOS LEER: Se cumplió el presagio: Yeison Jiménez había soñado 3 veces que moriría en un accidente de avión

Mientras tanto, la familia y los amigos de Yeison lamentan su muerte y publican mensajes conmovedores en redes sociales para recordarlo como un cantante excepcional y un ser humano amoroso.

“Te amo, papá. No sabes cuánto me parte ver tus videos y que no estés aquí”, escribió una de sus hijas, Camila Jiménez, en su cuenta de X.

Los últimos mensajes de Yeisón Jiménez

Por su parte, Georgy Parra, el productor musical detrás del éxito de Yeison y de muchos otros exponentes actuales de la música regional colombiana, publicó fragmentos de la última conversación que tuvo con el cantante.

“Mijo, vamos pa’ delante, lo quiero mucho”, le escribió Yeison hace unos días.

Parra y Jiménez conversaron varias veces durante estos primeros días de 2026 para darse ánimos y felicitarse por el Año Nuevo.

“A romper este 2026 mi negro”, le escribió Parra a Yeison al comentarle que esperaba encontrarlo esta semana en Medellín.

Los mensajes con su mentor Instagram

El periódico El Tiempo, por su partem,recogió testimonios en los que se asegura que Yeison tenía planes de casarse con Sonia Restrepo, madre de tres de sus hijos.

